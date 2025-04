Apriamo le ultime notizie di oggi con la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna che ha ribadito ieri – con decisione irrevocabile – la condanna all’ergastolo per Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, genitori della giovane Saman Abbas, la diciottenne di origini pakistane brutalmente uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Saman Abbas, sentenza d'Appello: ergastolo per genitori e cugini/ 22 anni allo zio Danish

Ai due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq – inizialmente assolti in primo grado – è stata inflitta la stessa pena massima, mentre per lo zio Danish Hasnain è stata stabilita la condanna di 22 anni di reclusione; la sentenza, emessa sotto la guida del magistrato Domenico Stigliano, ha accolto parzialmente le richieste della Procura generale, che aveva esortato per il carcere a vita per tutti gli imputati.

TURISMO/ Ecco gli interventi su infrastrutture e AI che possono far crescere il settore

Le aggravanti di premeditazione e motivi futili e abietti – riconosciute ai genitori – hanno contribuito a delineare un quadro di ferocia familiare, confermando una trama di violenza legata a dinamiche culturali e al rifiuto di Saman di sottostare a un matrimonio combinato.

Ultime notizie, tragedia sulla funivia del Monte Faito: identificate tutte le vittime

Si è concluso ieri l’iter di riconoscimento delle quattro vittime dell’incidente alla funivia del Monte Faito, avvenuto giovedì, durante una violenta tempesta: oltre a Carmine Parlato, operatore italiano dell’impianto, hanno perso la vita Margaret Elaine e Graeme Derek Winn, cittadini britannici, e Janan Suliman, donna israeliana.

SCENARIO GAZA/ Cosa c’è dietro i no di Trump alle bombe di Netanyahu su Iran e Siria

Il fratello di quest’ultima, Thabet Suliman – unico superstite – versa ancora in condizioni critiche in ospedale. Le indagini- coordinate dai carabinieri – hanno portato al sequestro della struttura e a nuovi sopralluoghi per accertare le cause del cedimento, mentre il presidente di Eav ha escluso categoricamente il vento come fattore scatenante; restano aperte le ipotesi su possibili negligenze tecniche o manutentive.

Ultime notizie, maltempo in Veneto: due vittime e richiesta di stato d’emergenza

Proseguiamo le ultime notizie con gli eventi metereologici della giornata di ieri: il Veneto, in particolar modo, è stato travolto da un’ondata di maltempo decisamente critica.

A Valdagno, in provincia di Vicenza, Leone e Francesco Nardon – padre e figlio – sono morti dopo essere stati trascinati dalle acque del torrente Agno, in cui la loro auto è precipitata; il governatore Luca Zaia ha formalmente richiesto la dichiarazione di stato d’emergenza per far fronte ai danni provocati dai nubifragi, tra cui il crollo di un ponte a Valdagno, ora al centro di un’inchiesta per disastro colposo.

I vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per smaltire alberi caduti e tetti divelti, mentre la Protezione Civile mantiene l’allerta alta nonostante il lieve miglioramento delle condizioni meteo.

Ultime notizie, femminicidio a Bitonto: uccisa con le forbici dal marito

Proseguiamo le ultime notizie con un femminicidio avvenuto a Bitonto, in provincia di Bari, dove Vincenzo Visaggio – 75 anni – ha ucciso la moglie Lucia Chiapparino – 74enne – colpendola ripetutamente con un paio di forbici.

Dopo il gesto, l’uomo ha chiamato i carabinieri per autodenunciarsi, barricandosi in casa e tentando il suicidio; tratto in salvo dalle forze dell’ordine, è stato ricoverato al Policlinico di Bari sotto stretta sorveglianza.

Le motivazioni dell’omicidio – avvenuto in pieno giorno – restano oscure, ma fonti investigative ipotizzano un conflitto prolungato all’interno della coppia.

Ultime notizie, vertice a Palazzo Chigi: Meloni incontra il vicepresidente USA Vance

Concludiamo le ultime notizie di oggi con il Premier Giorgia Meloni – reduce dall’incontro con Donald Trump – che ha ospitato a Palazzo Chigi, nella giornata di ieri, il vicepresidente statunitense Vance per discutere di accordi commerciali e dazi tra USA e Unione Europea.

L’incontro – criticato dal deputato Angelo Bonelli (Avs) per le precedenti dichiarazioni “anti-europee” di Vance – è stato seguito da un colloquio telefonico tra Meloni e Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione UE.

Vance ha poi concluso la visita con un passaggio in Vaticano, alla Basilica di San Pietro, consolidando il filo diplomatico tra Washington e Roma.