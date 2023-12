Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Consiglio Ue apre negoziati per annessione Ucraina

Il consiglio dell’Unione Europea ha aperto i negoziati per l’ingresso nell’Ue dell’Ucraina. Un passaggio ovviamente storico, reso noto sul proprio profilo X, ex Twitter, da parte del presidente Charles Michel: “Una decisione presa dal Consiglio europeo che non è stata bloccata da alcuno Stato”.

SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO OGGI 15 DICEMBRE 2023/ Stop di 4 ore, i sindacati: “Disobbediremo”

Il presidente Zelensky su X, commenta: “Vittoria per l’Ucraina e per tutta l’Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza”. Contrario invece il premier ungherese Victor Orban, che non vota e tuona “I 26 Paesi vadano per conto loro”, mentre si è detta soddisfatta la premier Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza dell’Italia che ha avuto un “ruolo di primo piano”. Infine Von der Leyen: “Giorno che entrerà nella storia dell’Unione”

Alberto Antonini, morto l'ex ufficio stampa Ferrari/ Aveva 62 anni, era ricoverato al Sant'Orsola

Ultime notizie, studio Mediobanca: in 4 anni le Big Tech hanno eluso 50 mld di tasse

Secondo uno studio di Mediobanca relativo all’anno 2022, i giganti della tecnologia a stelle e strisce sarebbero riusciti a risparmiare ben 50 miliardi di euro di tasse (relativamente al periodo 2019-2022). Mediobanca ci tiene a precisare come le tasse sono state “passate” a fiscalità agevolata, di conseguenza le Big Tech, che già guadagnano miliardi di dollari, hanno potuto risparmiare ulteriore denaro, ben 13,6 miliardi di euro nel solo anno scorso.

L’aliquota media pagata è stata del 15,1 per cento 2022, inferiore a quella teorica del 21,9 per cento che viene calcolata come media in base al Paese in cui le multinazionali del web hanno la loro sede. Probabilmente tale agevolazione potrebbe terminare nel 2024, visto che entrerà in vigore anche in Italia la Global minimum tax, che porterà ad applicare un’aliquota maggiore sugli utili realizzati dalle multinazionali con fatturato annuo superiore a 750 milioni.

Comin & Partners e Factanza Media/ Siglata una partnership per innovare la comunicazione corporate digitale

Ultime notizie, 17enne di Caserta accoltella compagna 18enne

Una 17enne di una scuola superiore di Caserta è stata arrestata con la gravissima accusa di tentato omicidio. La studentessa avrebbe infatti aggredito una compagna di anni 18, colpendola più volta con un coltello.

La ragazza ferita è stata soccorsa in gravi condizioni e si trova attualmente in prognosi riservata e sembra che l’episodio di grave violenza sia nato dopo una lite, l’ennesimo litigio secondo testimoni, fra le due ragazze. L’aggressione si è registrata nella serata di ieri presso l’istituto superiore Buonarroti, durante una lezione serale. I carabinieri hanno accertato che fra le due vi fossero vecchi rancori e antipatie e dopo l’ennesima litigata si sarebbe passati dalle parole ai fatti: la 17enne ha estratto un coltellino colpendo la rivale a gola, testa e torace.

Ultime notizie, arrestato il latitante Gaetano Angrisano

E’ stato arrestato ieri mattina in quel di Scampia, Gaetano Angrisano, ritenuto uno dei cento latitanti più pericolosi d’Italia, nonché elemento di spicco del clan camorristico “Vanella Grassi”. Il 31enne, che come scrive TgCom24.it aveva fatto del lotto G di Scampia la sua roccaforte, è stato arrestato mentre era alla festa di compleanno del figlio dopo essere sfuggito per un anno e mezzo alle manette.

Su di lui pende una condanna a dieci anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Dalle indagini si capiva chiaramente che Angrisano non si fosse allontanato dal suo “fortino” e alla fine, dopo una serie di perquisizioni, gli inquirenti hanno appunto arrestato il 31enne che si trova al momento presso il carcere di Secondigliano.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano che il nostro Paese sarà interessato dal maltempo, prevalentemente nelle regioni del centro sud, con la neve che potrebbe scendere anche sulle colline. Nel prossimo fine settimana si avrà anche un abbassamento delle temperature, poi dalla tarda giornata di domenica il termometro tornerà a salire, iniziando dalle zone alpine.

Il blocco anticiclonico sarà “granitico” e si stabilirà soprattutto sul centro Europa e poi si espanderà sulle altre zone per cui le temperature, a partire dalla prossima settimana, saranno nuovamente sopra la media del periodo. Il blocco anticiclonico causerà anche delle nubi basse e delle nebbie nelle zone della pianura Padana. Il ciclone di Santa Lucia ha esaurito nella giornata di oggi le sue piogge, anche se ci saranno ancora delle leggere perturbazioni nell’Italia del sud.

Ultime notizie, nessun taglio dei tassi da parte della Bce

Il taglio dei tassi di interesse che molti si aspettavano dalla riunione del direttivo della Bce, non ci sarà e la Banca Centrale ha diramato una dichiarazione nella quale si dice che, durante la riunione, l’argomento non è stato affrontato in quanto di deve ancora tenere alta la guardia sul fronte dell’inflazione. Il tasso principale resta dunque fermo al 4,5%, ed è la seconda pausa che la Bce ha mantenuto dopo che nel mese di Luglio dello scorso anno era iniziato il rialzo dei tassi di interesse.

Per quanto riguarda gli altri tassi, quello sui depositi rimane al 4%, mentre i prestiti marginali vedono la conferma del tasso al 4,75%. Nella nota emessa dalla Bce si è confermata la diminuzione dell’inflazione, ma è stato anche precisato che, nel breve periodo, potrebbero registrarsi dei lievi incrementi. La previsione degli esperti della Bce per il 2024 è di una inflazione al 2,7% con ribassi poi nei due anni successivi.

Ultime notizie, Sergio Alfieri indagato per falso

Sergio Alfieri, divenuto famoso per essere il medico che ha operato due volte Papa Francesco, è sotto indagine per il reato di falso.

Secondo l’accusa il medico risultava impegnato in sala operatoria presso il Policlinico Gemelli, a Roma, mentre in realtà si trovava a dei convegni. Il medico ha commentato la notizia dicendo di essere molto sereno. L’esposto che era stato depositato presso i carabinieri lo scorso anno, da parte di un giornalista del quotidiano “La Stampa”, è stato trasformato in atto di accusa per falso e lo stesso quotidiano ha pubblicato oggi il relativo scoop.

Ultime notizie, la guerra tra Russia ed Ucraina

Mentre il leader russo Putin, nel corso della sua conferenza stampa durata circa 4 ore, ha dichiarato che sono 617mila i soldati russi impegnati sul fronte della guerra, il suo rivale e leader ucraino, Zelensky, ha parlato a Bruxelles rivolgendosi ai leader dell’Europa ed ha chiesto di non tradire la fiducia, facendo ancora una volta appello alla solidarietà mostrata finora dai paesi occidentali.

Un drone russo si è abbattuto ancora una volta sul territorio romeno, colpendo una zona disabitata sul confine tra la Romania e l’Ucraina, e l’ambasciatore romeno ne ha informato la Nato, escludendo però che si tratti di un attacco rivolto verso il suo paese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA