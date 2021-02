Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, consultazioni di Draghi: oggi Lega e M5s (6 febbraio)

Il bollettino odierno dei dati relativi al Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute vede un aumento dei positivi, ieri 14.218 ed una diminuzione delle vittime, 377. I tamponi effettuati sono stati 270.507 test e questo fa salire leggermente il tasso di positività fino al 5,2%. Per quanto riguarda i ricoveri nei vari reparti, le terapie intensive oggi sono 2.142 con una diminuzione di 9 unità rispetto al giorno precedente, mentre è di 168 unità il calo dei ricoverati ordinari, che sono quindi in totale 19,575.

Ultime notizie, Proseguono le consultazioni di Draghi

Proseguono a ritmo serrato le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi, che dovrebbero concludersi nella giornata di oggi. Come noto i gruppi del centrodestra si presentano separati a queste consultazioni e Fratelli d’Italia ha già dichiarato che non voterà la fiducia, mentre per quanto riguarda la Lega Salvini chiede dei posti nei ministeri. Forza Italia non sarà rappresentata da Silvio Berlusconi che non può essere presente per motivi personali, ma ha comunque telefonato a Draghi assicurandogli l’appoggio da parte del suo gruppo. La delegazione del Movimento 5 Stelle sarà guidata da Beppe Grillo, mentre Leu ha chiarito che appoggia il tentativo di Draghi ma non farà mai parte di un governo insieme con la Lega.

Ultime notizie, L’effetto sulle borse

L’incarico dato a Mario Draghi contribuisce a rafforzare l’effetto positivo sulle contrattazioni borsistiche anche nella giornata di oggi con Piazza Affari che chiude ancora in rialzo e oggi è la “maglia rosa” tra tutte le borse del Vecchio Continente, con una grande fiducia verso i titoli bancari. Si conferma anche il calo dello spread che raggiunge quota 95 e in ambiti governativi si confida che la fiducia verso l’Italia possa restare anche nelle prossime settimane puntando a raggiungere quota 80. Bene anche le borse mondiali.

Ultime notizie, Il monitoraggio nazionale del Coronavirus

I dati del monitoraggio settimanale indicano stabilità per quanto riguarda l’indice Rt medio da Coronavirus che resta a 0,84 con la Sardegna che da lunedì torna in zona gialla mentre resta ancora in arancione la Puglia, regione con un rischio alto. In totale sono così 16 le regioni gialle mentre c’è il rischio per l’Umbria, colpita da una recrudescenza dei casi, di tornare in zona rossa. La Sicilia ha dati in miglioramento ma deve attendere ancora una settimana in zona arancione. Da parte del Cts è stato risposto negativamente alla richiesta delle categorie della ristorazione per spostare la chiusura dalle 18,00 alle 22.00, ma è stato chiarito che la risposta a questa richiesta spetta al governo.

Ultime notizie, Il programma vaccinale

Nella giornata di oggi, in anticipo rispetto al programma originale, arriveranno nel nostro paese le prime 250mila dosi del vaccino Astra-Zeneca che saranno poi distribuite in tutta Italia grazie ai mezzi militari. Queste dosi serviranno per la vaccinazione di forze dell’ordine, personale scolastico e militari, con la discriminante dell’età inferiore a 55 anni. Saranno vaccinati anche gli operatori che svolgono servizi sociali e i detenuti. Con questo arrivo e con i successivi delle prossime settimane, secondo Arcuri entro la fine del mese di Marzo saranno circa 7 milioni gli italiani vaccinati. Attualmente le vaccinazioni effettuate sono circa 2milioni e 300mila.

