ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi. Conte al lavoro per il nuovo Governo (30 agosto)

Dopo aver accettato con riserva l’incarico ricevuto dal Presidente della Repubblica di formare un nuovo governo, Giuseppe Conte ha iniziato le proprie consultazioni, le quali termineranno nella giornata di domani. Ancora da risolvere il nodo vicepremier, con la figura di Luigi Di Maio in prima fila. Nel totoministri, al ministro dell’Economia vengono associati i nomi di Daniele Franco (ex ragioniere generale di Stato) e Carlo Cottarelli (ex commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica nel governo Letta). Al posto di Salvini, invece, è ballottaggio tra Franco Gabrielli (attuale capo della Polizia) e Mario Morcone (ex prefetto capo del Viminale).

Ultime notizie, Salvini: tutti in piazza. FI, schiaffo al Paese

Il Centrodestra si ricompatta contro il governo Pd – M5S e invita gli italiani a scendere in piazza nel corso dei prossimi giorni. Matteo Salvini ha lanciato l’iniziativa della manifestazione a Roma il prossimo 19 ottobre. Anticipa invece i tempi il partito Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni, che ha dato appuntamento in piazza Montecitorio ai cittadini nel giorno in cui nascerà il nuovo esecutivo giallorosso. Anche Forza Italia di Silvio Berlusconi condivide l’idea di scendere in piazza, sebbene la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini ribadisca come Forza Italia sia lontana da qualsiasi cartello sovranista.

Ultime notizie, esalazioni killer: morti due operai

Due operai sono morti a Matera a causa delle esalazioni di gas provenienti da un pozzo chiuso da circa 6 anni. Entrambi lavoravano per una ditta che si occupava della manutenzione del pozzo. Un primo operaio si è sentito male, spingendo il collega a prestargli immediato soccorso, per entrambi però non c’è stato nulla da fare.

Ultime notizie, parlamento chiuso: bufera Regno Unito

Le opposizioni che combattono la Brexit No Deal (l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo con la commissione Ue) fanno sapere di aver raccolto già un milione di firme contro la decisione del primo ministro Boris Johnson di sospendere le attività parlamentari (su avallo della Regina Elisabetta) fino al prossimo 14 ottobre, che di fatto neutralizza qualsiasi possibile intervento dell’opposizione per scongiurare la sanguinosa Brexit (dal punto di vista economico).

Ultime notizie, stress da rientro? Ecco le regole d’oro

Dormire almeno 7-8 ore al giorno, riprendere con gradualità l’attività lavorativa e seguire una dieta equilibrata. Questi i consigli che gli esperti danno alle persone che soffrono della sindrome dello stress da rientro. I sintomi sono irritabilità, mal di testa, stanchezza e scarsa concentrazione.

Ultime notizie, Champions League: per le italiane sfide stellari

E’ andato in scena il sorteggio per la fase a gironi della prossima edizione della Champions League, che vedrà impegnate Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. La Juve, testa di serie del sorteggio, ha pescato gli spagnoli dell’Atletico Madrid e il Bayer Leverkusen. Il Napoli invece se la vedrà con i campioni europei in carica del Liverpool. Girone di ferro per l’Inter (sorteggiata in terza fascia), che dovrà giocare contro Barcellona e Borussia Dortmund. Esordio assoluto in Champions per l’Atalanta (quarta fascia), che ha pescato il Manchester City di Guardiola.

