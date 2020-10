ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Conte: “Evitare nuovo lockdown” (14 ottobre)

coronavirus. Anaao – Assomed che guardano al ritmo di crescita di queste settimane parla di un possibile rischio con saturazione dei reparti in 2 mesi. Oggi sono stati effettuati oltre 112mila tamponi e si registrano anche 1428 guarigioni. Le regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di contagi sono la Lombardia, ancora sopra quota 1000, la Campania, con 635 casi, il Piemonte e il Lazio, entrambi sopra quota 500. Il rapporto percentuale tra i nuovi positivi e le persone controllate per la prima volta è salito dal 7,7 di ieri all’8,4 di oggi. Intanto si sta portando avanti l’implementazione dei posti letto nei reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali, ma si prefigura anche una possibile mancanza di personale qualificato. Aumentano ancora i contagi ed i decessi per Il bollettino odierno ne fa registrare 5901 e 41 , ma preoccupa le autorità sanitarie anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva che è aumentato di 62 unità. Questo ha portato ad un allarme lanciato dal sindacatoche guardano al ritmo di crescita di queste settimane parla di un possibile rischio con saturazione dei reparti in 2 mesi. Oggi sono stati effettuati oltree si registrano anche 1428 guarigioni. Le regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di contagi sono la, ancora sopra quota, la, concasi, ile il, entrambi sopra quota. Il rapporto percentuale tra i nuovi positivi e le persone controllate per la prima volta è salito dal 7,7 di ieri all’8,4 di oggi. Intanto si sta portando avanti l’implementazione deinei reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali, ma si prefigura anche una possibile mancanza di personale qualificato.

Ultime notizie, le parole di Conte in conferenza stampa

Dopo l’emissione del nuovo dpcm e alcune critiche che sono giunte sia dall’opposizione che da alcune categorie, il Premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha spiegato la necessità di fare dei sacrifici per evitare un nuovo lockdown. Riguardo alle possibili sanzioni ha chiarito che non c’è l’intenzione di mandare agenti di polizia nelle case, ma si raccomanda di seguire le nuove regole in quanto la tutela della salute è un dovere di tutti. Conte ha sottolineato anche la situazione critica che riguarda i trasporti pubblici, a causa degli assembramenti, e la necessità di non abbassare il livello di attenzione. La richiesta di correzioni al dpcm appena licenziato è arrivata anche da parte di alcuni governatori di regione. Il Premier ha parlato anche delle linee guida del “Recovery Fund” spiegando che il Parlamento ha svolto il suo lavoro e ha offerto al Governo un riscontro positivo, per cui esistono tutte le condizioni per poter presentare il piano a Bruxelles.

Ultime notizie, indagato il fidanzato della 18enne morta ad Amelia

Il fidanzato della 18enne morta sabato scorso ad Amelia, in provincia di Terni, nel giorno del suo compleanno, è stato indagato per omissione di soccorso. La giovane ed il fidanzato avevano assunto della droga che era stata comprata a Roma e che doveva essere il regalo per il suo compleanno. Dopo un lungo interrogatorio il ragazzo ha ammesso il consumo di droga ed ha descritto come si erano svolte le ultime ore di vita della 18enne.

Ultime notizie, all’asta i gioielli di Moira Orfei

Moira Orfei, la regina del circo, è morta 5 anni fa ed ora i suoi gioielli vanno all’asta. L’azienda Affide, alla quale è stata affidata l’esecuzione, rende anche omaggio a Moira Orfei con una mostra nella quale vengono messi in mostra tutti i 48 gioielli che successivamente saranno oggetto dell’asta. La mostra si è aperta a Roma l’8 ottobre presso i saloni di Palazzo del Monte di Pietà e si chiuderà il 18 ottobre. L’asta si terrà il giorno seguente e tra i pezzi più interessanti una collana di smeraldi che proveniva dall’Iran e la cui base d’asta è di 15mila euro. Oltre a questo anche un anello con diamante, regalatole dal marito, la cui base d’asta è di 25mila euro e una catena con il suo nome in oro e zirconi.

