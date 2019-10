ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Conte “Giorni febbrili” (14 ottobre)

Proseguono le trattative fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, per trovare la quadra della manovra finanziaria da inviare a Bruxelles entro martedì notte. Di Maio ribadisce l’impegno sul taglio del cuneo fiscale, e la proposta di tramutare il bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi in detrazioni fiscali. Discrepanza anche sulle effettive cifre recuperabili dalla lotta all’evasione fiscale

Ultime notizie M5s, Di Maio a Napoli per la festa del Movimento

In occasione della festa nazionale del Movimento 5 Stelle, il leader Luigi Di Maio evidenzia le recenti riforme (Reddito di Cittadinanza e taglio dei parlamentari) e rilancia tre proposte principali: carcere per i grandi evasori fiscali, cancellazione degli enti inutili e una riorganizzazione interna, con un team scelto sul territorio e che in futuro possa affiancare il lavoro del capo politico. Attriti fra Di Maio e Grillo sulle alleanze a livello locale fra PD e 5 Stelle dopo l’esperienza in Umbria.

Ultime notizie Migranti, lotta in mare fra migranti e Guardia Costiera

Non si arrestano le tragedie in mare. Stavolta si è trattato di una vera guerriglia tra i passeggeri di una carretta del mare e l’equipaggio di un pattugliatore della Guardia Costiera. A Vicofaro (Pistoia) molti fedeli scelgono di disertare la messa, a seguito della decisione del parroco Don Massimo Biancalani di accogliere nella canonica 250 migranti.

La proclamazione di 5 nuovi Santi in Piazza San Pietro è stata l’occasione per Papa Francesco di ricordare alla platea i valori fondanti del Cattolicesimo: l’umanità, l’aiuto ai più bisognosi e la preghiera come medicina per l’anima. Presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il principe Carlo d’Inghilterra.

Continua ad abbattersi sul Giappone la furia del tifone Hagibis. Finora si calcolano 30 vittime, 15 dispersi e un centinaio di feriti, ma il bilancio è destinato a peggiorare. Colpito soprattutto il versante centro-orientale dell’arcipelago.

Ultime notizie Napoli, omicidio stradale

Nuova vittima della strada a Napoli, un 90enne investito da un pregiudicato 19enne alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, senza casco. Da ulteriori accertamenti è emersa inoltre la mancanza di patente e assicurazione.

Ultime notizie Frecce Tricolori, a Linate l’Air Show

Grande festa per la riapertura dell’aeroporto di Linate (Milano), con un’esibizione della celebre Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori, da molti anni un vanto mondiale dell’Aeronautica italiana.

Ultime notizie Formula 1, Mercedes vince il campionato costruttori

Un errore di Sebastian Vettel alla partenza e di Leclerc nel corso del primo giro costano cari alla Ferrari che nel circuito giapponese di Suzuka vede vincere la Mercedes di Valtteri Bottas, una vittoria che consegna alla Mercedes la vittoria del Campionato Costruttori. Parziale consolazione per la Rossa è il secondo posto di Vettel, che a fatica respinge gli attacchi del campione in carica Lewis Hamilton, terzo.



