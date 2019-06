Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Conte, Italia eviterà procedura UE (20 giugno 2019)

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, rassicura l’Italia e i mercati riguardo la possibile procedura d’infrazione che l’Unione Europea potrebbe comminare per eccesso di debito. Conte ha sottolineato come l’Italia abbia tutta l’intenzione di mostrarsi partner affidabile, capace di mettere in atto le misure necessarie per evitare tale procedura.

Ultime notizie, Ex Ilva e altre 160 vertenze roventi

Al Mise l’Ilva è sempre un tema caldo sul tavolo, ma il Ministero dello Sviluppo Economico si trova in questi giorni a fronteggiare un numero record di vertenze, ben 160, da parte di aziende in difficoltà con oltre 200mila lavoratori costretti ad arrivare allo scontro per emolumenti non pagati e/o procedure di licenziamento scorrette. E i numeri sulla cassa integrazione sono altrettanto preoccupanti, con un aumento del 30% fattosi registrare soltanto nell’ultimo anno.

Ultime notizie, “Faccio una strage”: far west a Caserta

Paura a Caserta dove un residente quarantenne, Gianfranco Lamonica, ha fatto irruzione all’interno di un bar urlando: ‘Faccio una strage’. Paura ed intervento immediato della Polizia. Lamonica era conosciuto per la sua abitudine ad andare in giro con una tuta mimetica, pur non essendo un militare, e per la sua passione per il softair. E’ entrato nel bar brandendo una pistola che probabilmente era un’arma finta, ma di fronte alle sue minacce la polizia non ha potuto fare altro che sparare, ferendolo con quattro colpi. E’ ora ricoverato presso l’ospedale di Caserta in codice rosso.

Ultime notizie, Da Ungaretti alla mafia: domani la seconda prova

Dopo la ‘notte prima degli esami’, è trascorsa la mattinata della prima prova scritta della maturità 2019. Spazio al classico tema, dalla traccia più classifica di italiano dedicata al poeta Ungaretti con Leonardo Sciascia come alternativa, fino ad arrivare ad una traccia molto apprezzata, quella dedicata al rapporto tra sport e storia. Studenti ora già proiettati alla seconda prova scritta che andrà in scena nella mattinata di giovedì, gli studenti del Liceo Classico saranno impegnati con la versione di latino.

Ultime notizie, Animali all’asta per salvarli dalla siccità

Un’ondata di siccità anomala e in Africa, per la precisione in Namibia, ci si industria su come gli animali possano essere preservati dalla grave emergenza. L’idea è mettere all’asta circa mille animali della savana, tra i quali 28 elefanti e 60 giraffe, che saranno acquistabili da chi potrà garantirgli trattamento adeguato e protezione dalle calamità naturali. Dall’asta la Namibia conta di ricavare oltre un milione di dollari, da gestire nella manutenzione e nel miglioramento delle numerose oasi naturali presenti sul territorio.

Ultime notizie, Punture d’insetto incubo dell’estate

La seconda ondata di caldo record è all’orizzonte in Italia e l’anticiclone Lucifero promette di far superare la prossima settimana i 40 gradi nelle temperature massime in gran parte della penisola. E col caldo record le punture d’insetto diventano di nuovo un problema d’attualità per milioni di italiani. Ci sono diversi rimedi naturali per chi non vuole rincorrere agli insetticidi, ma anche rimedi naturali per lenire il fastidio come impacchi di acqua fredda o bicarbonato, oppure creme al cortisone da acquisire in farmacia nei casi più importanti.

Ultime notizie, Italia Under 21 ko contro la Polonia Brutto e inatteso scivolone per l’Italia Under 21, battuta dalla Polonia nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei Under 21. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna gli azzurri si sono fatti sorprendere al 40′ del primo tempo da un gol di Bielik, nel rammarico delle occasioni da gol fallite da Chiesa, Mandragora, Mancini e Barella e della clamorosa traversa colpita nella ripresa da Pellegrini. Polacchi ora primi nel girone a punteggio pieno, azzurrini raggiunti a quota 3 in classifica dalla Spagna che ha battuto 2-1 il Belgio a Reggio Emilia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA