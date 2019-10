Ultime notizie/ Ultim’ora oggi. Conte: no a ricatti dalla Turchia (11 ottobre)

Offensiva della Turchia anche via terra in Siria, vittime nella popolazione in fuga. Erdogan minaccia l’Europa: “Se ci ostacolerete apriremo le porte a milioni di migranti pronti a riversarsi in Europa.” Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Non possiamo accettare che ci possa essere un ricatto.” E il presidente Usa Trump commenta: “Ankara rispetti le regole o colpiremo la sua economia.” Riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Ultime notizie, attacco alla sinagoga: l’attentatore di Halle voleva il massacro

Aveva quattro chilogrammi di esplosivo con sé e puntava a un massacro Stephan Balliet, il ventisettenne neonazista che a Halle, in Germania, ha tentato l’assalto a una Sinagoga ed ha ucciso due persone. Il suo piano era stato annunciato da lui stesso sul web dieci giorni fa, ma nessuno l’ha fermato. E scatta l’allarme in Europa per la crescita di gruppi neonazisti.

Ultime notizie, beni confiscati per gli evasori come ai mafiosi

Nel decreto collegato alla Manovra economica del Governo prevista la confisca dei beni in caso di condanna penale, con l’evasione fiscale di fatto accorpata nella sanzioni alla mafia. Il Ministro Gualtieri: “Recupereremo 7 miliardi”. Previsto l’accorpamento di IMU e TASI, mentre ecobonus e cedolare secca sembrano ormai indirizzati verso la proroga.

Ultime notizie, Scotti: “Disinformazione, noi estranei a RussiaGate”

RussiaGate, Conte si rivolge al neo-presidente del COPASIR, Volpi: “Sono pronto a riferire.” Al centro della questione gli incontri tra i vertici dei nostri servizi segreti e il Ministro della Giustizia americano. Intervista al Tg5 di Scotti, presidente della Link University: “Siamo nel pieno di una guerra di disinformazione, noi completamente estranei al RussiaGate.”

Ultime notizie, la Nazionale e quel sorriso dei bimbi da portare nel cuore

Abbracci, emozioni e sorrisi: i giocatori della Nazionale italiana di calcio in visita all’ospedale pediatrico Bambin Gesù a Roma. A guidarli il Commissario Tecnico Roberto Mancini, sabato anche i piccoli pazienti pronti a fare il tifo per gli azzurri che sfideranno allo stadio Olimpico la Grecia: con una vittoria la qualificazione a Euro 2020, con la possibilità di giocare diverse partite in casa a Roma, sarebbe matematica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA