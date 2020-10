ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Conte non esclude il lockdown (15 ottobre)

l’aumento dei tamponi effettuati con il nuovo record di 152mila, il numero dei contagi registrati decessi sono passati da 41 a 43. Questo numero dei contagi è il più alto dall’inizio della pandemia, mentre dopo l’aumento di ieri dei ricoveri in terapia intensiva che erano stati 62, oggi se ne sono registrati soltanto 25. Il numero desta comunque grande preoccupazione nelle autorità sanitarie e negli esperti, In totale i decessi dall’inizio della pandemia sono 36.289, mentre è salito anche il numero dei guariti, 2.037. Per quanto riguarda i ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.470. La verifica del numero dei contagi per regioni mette in evidenza che la Lombardia è l’unica regione che ha superato quota 1000 con 1844, mentre la Campania è a quota 818 ed il Veneto a 657. Il minor numero di casi registrati è quello della regione Basilicata con 9 nuovi casi. Complicedeieffettuati con il nuovo record di, il numero dei contagi registrati oggi ha superato quota 7mila, fermandosi a 7.332 , mentre isono passati da 41 a. Questo numero dei contagi è il più alto dall’inizio della pandemia, mentre dopo l’aumento di ieri dei ricoveri inche erano stati, oggi se ne sono registrati soltanto 25. Il numero desta comunque grande preoccupazione nelle autorità sanitarie e negli esperti, In totale i decessi dall’inizio della pandemia sono 36.289, mentre è salito anche il numero dei guariti, 2.037. Per quanto riguarda i ricoverati in ospedale con sintomi sono. La verifica del numero dei contagi per regioni mette in evidenza che laè l’unica regione che ha superato quotacon, mentre laè a quotaed il. Il minor numero di casi registrati è quello della regione Basilicata con 9 nuovi casi.

Ultime notizie, il covid colpisce le squadre di calcio di serie A

serie A che hanno componenti della squadra o dello staff contagiati dal coronavirus. Anche la Juventus dopo la positività di Ronaldo che è stata accertata mente il portoghese si trovava con la sua nazionale, ha un altro positivo, Aurelio De Laurentiis ha annunciato che la società presenterà ricorso contro la sentenza. Sono ormai 7 le squadre diche hanno componenti della squadra o dello staff contagiati dal. Anche la Juventus dopo la positività di Ronaldo che è stata accertata mente il portoghese si trovava con la sua nazionale, ha un altro positivo, McKennie e riparte l’isolamento nel J Hotel per tutta la squadra . Intanto, sempre riguardo alla serie A è arrivata la decisione del giudice sportivo riguardo alla non presentazione del Napoli a Torino, con la Juventus che ha ottenuto la vittoria a tavolino, mentre per il Napoli la situazione della classifica è aggravata dall’assegnazione di un punto di penalizzazione. Il presidente del Napoli,a annunciato che la società presenteràcontro la sentenza.

Ultime notizie, chiuse le indagini sulla morte della stilista Carlotta Benusiglio

La stilista milanese era morta impiccata 4 anni fa a 37 anni. Ora la procura milanese ha chiuso le indagini con la messa in stato di accusa dell’ex fidanzato. Marco Venturi avrebbe simulato il suicidio per mascherare l’omicidio e nei suoi confronti ci sono anche accuse di lesioni aggravate e stalking. Nel provvedimento sono state analizzate tutte le vicende che la donna aveva avuto nel corso della relazione e le violenze subite dal fidanzato geloso.

Ultime notizie, Conte parla di possibili misure restrittive

Relativamente ai numeri del contagio in Italia, il Premier Conte ha dichiarato che al momento non sono previsti dei lockdown generalizzati, ma nello stesso tempo i cittadini devono rispettare con grande attenzione le misure di sicurezza che sono state date nell’ultimo dpcm. Il Premier ha detto che le regioni possono emettere dei provvedimenti più restrittivi sul loro territorio, ed ha parlato in particolare dei problemi relativi ai mezzi di trasporto.

Ultime notizie, prosegue la battaglia per le elezioni americane

Il presidente Donald Trump, che i sondaggi danno in svantaggio di 17 punti rispetto allo sfidante Joe Biden non molla la presa e continua a parlare ai suoi sostenitori dicendo che la partita non è conclusa. Nella prossima settimana si terrà anche il confronto diretto tra i due e nella giornata di oggi il presidente ha definito Biden il peggior sfidante della storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA