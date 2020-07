ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Conte prolunga lo Stato di Emergenza (29 luglio)

Dopo quattro giorni nei quali il numero dei morti era stabile a 5, nella giornata di oggi il numero dei decessi è tornato a salire con un totale di 11 morti. Per quanto riguarda i nuovi contagi sono 212, con un numero di tamponi effettuati quasi doppio rispetto a quelli di lunedì, da 25.531 a 48170. Il bilancio totale dei decessi dall’inizio della pandemia è salito a quota 35.123, mentre le persone attualmente contagiate sono 12609. Il dato positivo riguarda il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva che è sceso di 5 unità portandosi a quota 40. Per quanto riguarda le singole regioni italiane sono 5 quelle che non hanno fatto registrare dei nuovi contagi, mentre alcuni piccoli focolai sono stati messi sotto un attento controllo.

ULTIME NOTIZIE, CONTE PROLUNGA STATO DI EMERGENZA AL 15 OTTOBRE

I dati relativi al coronavirus dimostrano che il Covid 19 sta ancora circolando in Italia e per questo il Premier Conte ha dichiarato al Senato che lo “stato di emergenza” che era stato proclamato sino al 31 luglio, sarà prorogato sino al prossimo 15 ottobre. Una dichiarazione che ha avuto l’appoggio di tutte le forze di maggioranza che sostengono il suo governo, mentre sono stati contrari tuti i partiti di opposizione. Giuseppe Conte ha ammesso che i numeri della pandemia sono stati ridimensionati, ma che il virus è ancora in circolazione e questo impone di dare continuità alle misure attualmente in vigore. La posizione dei leader dell’opposizione è chiaramente contraria, con Salvini che ha parlato di un grande sconcerto per questa decisione in una telefonata avvenuta con il presidente della Repubblica, mentre Giorgia Meloni si è dichiarata “scioccata” ed ha parlato di una deriva liberticida

ULTIME NOTIZIE, PROSEGUONO GLI SBARCHI DEI MIGRANTI

Sulle nostre coste continuano gli sbarchi dei migranti, a cui si aggiungono le fughe dai centri di accoglienza ed anche in mare si continua a morire visto che molti barconi sono respinti e tentano di rientrare ai punti di partenza in Libia, scontrandosi però con le unità della marina libica che hanno anche sparato uccidendo 3 persone e ferendone altre. Una situazione sulla quale si sta cercando di intervenire con l’invio dei militari ed i trasferimenti.

ULTIME NOTIZIE, ONDATA DI CALDO SI ABBATTE SULL’ITALIA

Questa settimana che comprende la fine di luglio ed i primi giorni di agosto, è iniziata con il grande caldo e le previsioni dei meteorologi non danno molte speranze di miglioramento. La causa delle giornate roventi e dell’afa che colpisce principalmente le città dell’interno, ma non risparmia nemmeno le località di vacanza, è l’anticiclone africano che si trova sulla nostra penisola ed ha fatto registrare temperature fino a 38 gradi con la previsione di raggiungere anche i 40 gradi nei prossimi giorni.

ULTIME NOTIZIE COVID-19, CASI IN AUMENTO IN TUTTO IL MONDO

Continua a preoccupare l’andamento dell’epidemia di coronavirus nel mondo. In Spagna nella giornata odierna si sono registrati 905 nuovi contagi e la Gran Bretagna ha stabilito l’obbligo di quarantena per le persone che tornano dalla Spagna. Secondo il governo spagnolo questi nuovi focolai di contagio sono dovuti alla vita notturna nelle grandi città del paese iberico. Anche in Germania nella giornata di oggi è salito il numero dei nuovi contagi, a quota 633, quasi il doppio di quelli che erano stati registrati ieri. Problemi anche in vari stati dell’America Latina e negli Stati Uniti.



