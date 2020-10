ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Conte-Zingaretti: scontro sul Mes (20 Ottobre)

Il bollettino odierno del Coronavirus segnala una diminuzione dei positivi, 9.338 nuovi casi di ieri, ma in corrispondenza di un drastico calo del numero dei tamponi effettuati, che sono stati 98.862. Aumenta di 4 unità il numero delle vittime, arrivando a quota 73. Ancora Lombardia, Campania e Toscana le regioni con il maggior numero di casi, mentre la Basilicata. Con 22 nuovi casi, risulta la meno colpita. In totale il numero dei contagiati nel nostro paese è salito a 423.578. Continua a salire anche il numero dei ricoveri per quanto riguarda la terapia intensiva, + 47, con il totale nazionale che sfiora quota 800. Per quanto riguarda il numero di persone attualmente positive, il bollettino di oggi ne segnala 134.003. Il Viminale ha reso noti anche i numeri che riguardano i controlli effettuati dalle forze dell’ordine nei giorni dello scorso fine settimana, da venerdì a domenica. Controllate complessivamente 201.132 persone con gli agenti che hanno emesso sanzioni amministrative nei confronti di 1068 persone che hanno violato gli obblighi imposti dalle normative. Per 37 si è trattato della violazione dell’obbligo di quarantena. Sempre nell’ambito dei controlli, per le attività e gli esercizi pubblici si sono registrati 42 provvedimenti di chiusura e sanzioni nei confronti di 201 titolari, a fronte di un totale di 24.060 controlli.

Ultime notizie, scontro nella maggioranza sul MES

Il MES continua ad essere un argomento molto dibattuto nella maggioranza che sostiene il Governo. Il segretario del PD Zingaretti, chiede che questo argomento venga discusso in Parlamento, mentre il Premier, Conte, insiste sulla necessità di una discussione nelle sedi opportune. Per questo sarà programmata a breve termine una riunione delle forze di maggioranza che esamini il problema legato al prestito europeo. Su questo argomento c’è da registrare anche un attacco delle forze di opposizione che chiedono di partecipare attivamente alla decisione.

Ultime notizie, torna la Champions League

Dopo una giornata di campionato che ha visto 3 delle quattro formazioni impegnate in Europa sconfitte ed un solo pareggio, con la Juventus sul terreno di gioco del Crotone, martedì e mercoledì si apre la fase a gironi di Champions League e le 4 italiane si presentano in un momento non particolarmente positivo. Le avversarie delle formazioni italiane oggi saranno la Dinamo Kiev di Luscescu che la Juventus affronterà in trasferta, ed i tedeschi del Borussia Dortmund che faranno visita alla Lazio di Simone Inzaghi, mentre mercoledì sarà la volta dei danesi del Mitdylland ad ospitare l’Atalanta e a San Siro ci sarà un altro scontro Italia – Germania con in campo l’Inter di Antonio Conte ed il Borussia Moenchengladbach.

Ultime notizie, novità sullo scandalo del Vaticano

Nelle pieghe dello scandalo che sta mettendo in crisi il Vaticano, spunta una registrazione audio di un incontro a tre nel quale si è parlato del palazzo di Londra. L’incontro si è tenuto a Milano presso l’hotel Bulgari e i partecipanti erano due dirigenti del Vaticano, Enrico Crasso, gestore delle finanze vaticane, e Fabrizio Tirabassi, ed un broker, Gianluigi Torzi. Nell’incontro il broker ha fatto allusioni sia su interventi di uomini dei “servizi” che sulle tangenti versate, chiedendo un pagamento di 10 milioni di euro.



