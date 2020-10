ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: controlli anti-Covid e multe (13 ottobre)

bollettino odierno riporta una flessione per quanto riguarda i nuovi casi di positività al coronavirus, ma anche i tamponi effettuati sono nettamente calati come in tutti gli inizi settimana. I nuovi positivi sono 4.619, mentre i morti sono saliti a 39 con un incremento di 13 decessi. Il totale dei tamponi effettuati è stato di 85mila. Il dato dei morti è pari a quello del 20 giugno scorso ed anche i ricoveri in terapia intensiva hanno fatto registrare un aumento di 32 persone. Passando alle regioni, quella con il maggior numero è la Lombardia, a quota 696, con la Campania con 662 e il Lazio con 395, che la seguono ed un totale di casi dall’inizio che è di quasi 360mila, 359.569. 891 i guariti nel bollettino odierno, con un calo rispetto a ieri quando erano stati 1184. Anche i ricoveri ordinari in aumento con un + 302. Tra le persone decedute oggi Ilodierno riporta una flessione per quanto riguarda i nuovi casi di positività al, ma anche i tamponi effettuati sono nettamente calati come in tutti gli inizi settimana. I nuovisono, mentre i morti sono saliti acon un incremento di. Il totale dei tamponi effettuati è stato di. Il dato dei morti è pari a quello del 20 giugno scorso ed anche i ricoveri in terapia intensiva hanno fatto registrare un aumento di 32 persone. Passando alle regioni, quella con il maggior numero è la Lombardia, a quota 696, con lacone ilcon, che la seguono ed un totale di casi dall’inizio che è di quasi891 i guariti nel bollettino odierno, con un calo rispetto a ieri quando erano stati. Anche i ricoveri ordinari in aumento con un + 302. Tra le persone decedute oggi si segnala il padre di Francesco Totti , ricoverato anche per altre patologie pregresse.

Ultime notizie, controlli anti-Covid da parte delle forze dell’ordine

Nella giornata di ieri, domenica, le forze dell’ordine hanno eseguito moltissimi controlli, 54.786, nell’ambito delle attività di prevenzione e per verificare il rispetto delle nuove misure di contenimento del contagio che sono state deliberate dal Governo. Tra le persone controllate 234 sono state raggiunte da sanzioni pecuniarie, mentre per 3 è scattata la denuncia, in quanto avevano disatteso l’obbligo della quarantena. Controllati anche esercizi commerciali ed altre attività, con 37 titolari che sono stati multati.

Ultime notizie Spagna, sondaggio vede avanti la repubblica sulla monarchia

Un recente sondaggio effettuato in Spagna ha dato un risultato inaspettato, con il 40,9% degli intervistati che è favorevole alla repubblica, mentre i sostenitori della monarchia si fermano ad un 34,9%. Il sondaggio è stato effettuato da 40 dB, uno dei maggiori istituti di statistica, su richiesta dell’associazione spagnola che riunisce i media indipendenti. Questo risultato si lega molto alle ultime disavventure del re Juan Carlos che dopo aver abdicato in favore del figlio, è anche dovuto andare in esilio, sempre a causa degli scaldali che hanno interessato la casa reale spagnola.

Ultime notizie, ritrovata la modella Eloisa Fontes

La modella Eloisa Fontes, che era scomparsa nel corso del 2019 a New York, è stata ritrovata all’interno di una favela brasiliana nella città di Rio de Janeiro. La 26enne modella brasiliana lo scorso anno aveva già fatto perdere le sue tracce una prima volta per 5 giorni, poi è scomparsa definitivamente. Tra le cause di questo evento sicuramente lo stress dovuto ai suoi impegni lavorativi. Negli anni della sua carriera la modella brasiliana è apparsa spesso su importanti copertine di riviste internazionali come Glamour e Elle e ha anche sfilato per stilisti importanti tra i quali Dolce & Gabbana. Al momento del suo ritrovamento la ragazza era a torso nudo e non portava scarpe.

Ultime notizie, nuove misure di prevenzione del contagio

Nella serata di oggi si dovrebbero conoscere in maniera ufficiale le nuove misure di prevenzione che il Governo metterà in campo per evitare l’aumento dei contagi. Si va dallo stop deciso per le gite scolastiche a restrizioni per la “movida” ed anche per alcuni sport a livello amatoriale come il calcetto. I locali che non fanno servizi ai tavoli dovrebbero rispettare la chiusura alle 21.00. Per le feste private si raccomanda di non riunire più di 6 persone nella stessa abitazione.

