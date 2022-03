Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: convoglio militare russo lungo 60 km verso l’Ucraina

Giornata molto importante quella di ieri per quanto riguarda la guerra in Ucraina fra l’esercito locale e la Russia. Attorno alle ore 13:00 si è tenuto l’annunciato vertice in Bielorussia fra le due nazioni per provare a trovare una quadra, un incontro che è durato diverse e ore, al termine del quale un negoziatore russo ha spiegato: “Ci sono le basi per trattare”. Oggi altro round, nel frattempo Putin avrebbe tenuto un contatto telefonico con Macron, spiegandogli che vorrebbe l’Ucraina neutrale. Intanto sono centinaia i civili morti nonché i militari, da ambo gli schieramenti, e nel contempo il mondo occidentale, compatto, sta continuando a prodigarsi in appelli affinchè la guerra trovi la parole fine. Un conflitto che sta tra l’altro costando caro a Mosca, visto che il rublo è affondato, la Borsa russa ieri è rimasta chiusa e la Sberbank, uno dei principali istituti di credito nazionali, sta di fatto andando in fallimento a seguito delle numerose sanzioni introdotte. Nonostante ciò, la Russia non sembra per ora intenzionata ad allentare la prese, e i satelliti hanno fotografato nelle scorse ore un convoglio militare diretto in Ucraina lungo ben 60 chilometri.

Da oggi, 1 marzo 2022, vengono meno alcune restrizioni anti covid in Italia, a cominciare dall’obbligo di quarantena per tutti i cittadini proveniente dall’estero che intendano entrare nel nostro Paese. Basterà esibire un green pass “base”, ovvero, dimostrare di aver fatto i primi due vaccini anti covid, oppure di essere guarito dall’infezione da meno di sei mesi, o ancora, di aver fatto un tampone. Inoltre, sempre da oggi, tornerà a rialzarsi la capienza negli stadi italiani, che arriverà al 75% dei posti totali disponibili. Nella giornata di ieri, intanto, sono scattate le somministrazioni del vaccino Novavax, il nuovo siero realizzato con una tecnologia più “classica” rispetto a Pfizer e Moderna, prodotti invece col metodo mRna, e che potrebbe aiutare gli scettici a vaccinarsi.

Ultime notizie, Tiziano Ferro diventato papà

Tiziano Ferro ha comunicato nella giornata di ieri di essere diventato papà. Il noto artista classe 1980 ha postato sulla sua pagina Instagram uno splendido scatto in compagnia del marito Victor e dei due figli, Margherita e Andres, accompagnato dalla scritta: “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”. Tiziano Ferro ha aggiunto: “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene T, V, M, A”.

Ultime notizie, Andrea Costa: “Probabile vaccinazione anti covid annuale”

Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, che ha ipotizzato una vaccinazione anti covid annuale. Parlando ieri a margine della visita all’istituto Zooprofilattico delle Venezie, ha spiegato: “E’ molto probabile che andremo verso una dose annuale di vaccino contro il coronavirus, potrebbe diventare un richiamo come quello che si fa per l’influenza, in questo contesto si può parlare di dosi ulteriori di vaccino rispetto alle tre che ci sono oggi”. Costa ha comunque specificato: “Al momento però non ci sono indicazioni scientifiche che ci portino a pensare ad altre dosi, se non la quarta prevista per i fragili”. Infine, in merito a quello che accadrà in autunno, la stagione che gli addetti ai lavori ovviamente temono, ha spiegato: “troppo presto per fare queste valutazioni”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

La curva dell’epidemia del coronavirus è in calo anche nella giornata di ieri con i numeri del bollettino giornaliero che parlano di 17.981 nuovi casi e di 207 decessi. Il numero dei tamponi processati, 198.513, porta ad un tasso di positività del 9% e sono in calo anche i numeri dei ricoveri, sia per quanto riguarda i reparti ordinari con – 17, che le terapie intensive, – 19. I numeri delle dimissioni dei reparti ordinari sono legati anche al giorno del weekend. Il numero dei guariti è superiore ai 40mila. Nel raffronto con il lunedì precedente i nuovi casi sono calati di circa 7mila unità.

Ultime notizie, i dati settimanali del Covid

Il calo dei contagi e di tutti gli altri numeri continua anche in questa settimana anche se in percentuale minore rispetto alle settimane precedenti, ma in questa è diminuito per la prima volta oltre il 20% anche il numero dei decessi. Il numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva nelle ultime 3 settimane si è dimezzato e negli ultimi sette giorni si sono registrati 400 decessi in meno rispetto alla precedente. Tutte le regioni italiane hanno dati in calo negli ultimi 7 giorni con il decremento maggiore che si è verificato in Friuli Venezia Giulia.

Morta una 31enne a Sassari dopo una caduta da un parapetto

Una ragazza di 31 anni è morta a Sassari a seguito della caduta da un parapetto. La tragedia è avvenuta dopo un rave, al termine del quale si era sdraiata sul parapetto alto 12 metri, dal quale è precipitata. In un primo momento i suoi amici non si erano accorti dell’accaduto e dopo averla cercata l’hanno vista in terra nel piazzale che si trova ai piedi del parapetto. La ragazza si chiamava Carla Lallai e era di Muravera e forse si era sdraiata per riposare dopo la festa che è terminata stamani. I soccorsi sono arrivati immediatamente ma hanno potuto soltanto constatare la morte della 31enne. Sull’accaduto stanno ora indagando i carabinieri.



