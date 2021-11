Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Cop 26: “Agiamo subito sul clima”. Appello dei Big

In primo piano la Conferenza Onu sul clima in corso a Glasgow, cui partecipano 200 leader mondiali e migliaia di rappresentanti internazionali. Obiettivo è limitare a 1,5 gradi l’aumento del riscaldamento globale entro il 2030 e azzerare le emissioni inquinanti entro il 2050. Assenti il Presidente cinese Xi Jinping, il russo Putin, il turco Erdogan e il brasiliano Bolsonaro. Durante il suo intervento il premier Draghi ha evidenziato come il cambiamento climatico abbia ripercussioni sulla sicurezza, mentre il Presidente americano Biden ha invocato uno sforzo comune poiché nessuno può farcela da solo. Grande assente a Glasgow la regina Elisabetta, cui i medici hanno prescritto due settimane di riposo dopo il recente ricovero. La sovrana è stata fotografata alla guida della sua auto nel parco del castello di Windsor apparendo in buone condizioni di salute.

Ultime notizie, il bollettino coronavirus di ieri

Sul fronte della pandemia ieri si sono registrati 2.818 nuovi contagi e 20 decessi a fronte dei 4.526 positivi e 26 morti di ieri. Il tasso di positività sale al 1,9%. Il sottosegretario alla Salute Sileri conferma la corsia preferenziale per somministrare la terza dose di vaccino a docenti e personale scolastico. Dopo la l’impennata di contagi degli ultimi giorni il sindaco di Trieste ha vietato Piazza Unità d’Italia alle manifestazioni di protesta. Chi violerà il divieto andrà incontro a pesanti multe. In Friuli nell’ultima settimana si sono verificati 1.534 nuovi casi con un cluster tra i manifestanti anti Green Pass. Nel mondo sono stati superati i 5 milioni di casi, con in testa gli Stati Uniti. Attualmente preoccupano i paesi dell’Est, in particolare Russia e Bulgaria, in cui è vaccinato solo il 30% della popolazione. L’Australia intanto riapre le frontiere ai turisti dopo la lunghissima chiusura dei confini; anche Israele accoglierà nuovamente i visitatori stranieri, alla luce della situazione sanitaria favorevole.

Ultime notizie, fra licenziamenti e rave party: le grande del governo

E’ scaduto il blocco dei licenziamenti, che ha portato a circa 10.000 cessazioni di contratto, evidenziando contemporaneamente un paradosso: le imprese faticano a trovare personale specializzato, soprattutto nel settore del turismo. Intanto Continua lo sgombero del rave party abusivo che si è svolto alle porte di Torino. Decine di ragazzi sono stati soccorsi per abuso di stupefacenti.

Ultime notizie, omicidi a Trapani e Barletta

Confessa la 36enne di Trapani che ha ucciso il compagno a coltellate. La donna aveva preannunciato l’omicidio in un messaggio, dichiarando di non avere altra scelta per far cessare le continue violenze del convivente. Ha pagato con la vita il rifiuto di offrire da bere in un pub un ventiquattrenne di Barletta, ferito mortalmente da due uomini e deceduto in ospedale Sabato. I due aggressori sono stati fermati con l’accusa di omicidio volontario.

Ultime notizie, ondata di maltempo e l’anniversario di Proietti

Novembre ha portato una forte ondata di maltempo. Oggi è previsto un miglioramento ma le piogge torneranno Mercoledì, con un netto abbassamento delle temperature. Ieri è intanto ricorso il primo anniversario della morte di Gigi Proietti. Nelle sale arriva il suo ultimo film, Io sono Babbo Natele, dove l’attore interpreta Santa Claus.



