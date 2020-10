Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, coprifuoco in diverse Regioni (22 Ottobre)

Nuovi record in tutte le casistiche nel bollettino di ieri riguardante il Coronavirus. Partendo dai tamponi effettuati che sono stati 177.848, per passare ai nuovi contagi che sono saliti sino a quota 15.199 ed ai decessi che sono stati in totale 127. Con il crescere dei numeri cresce naturalmente anche la preoccupazione delle autorità sanitarie che si preparano a nuove impennate con il totale dei morti da inizio epidemia che è arrivato a quota 36.832. I numeri più alti in assoluto dei nuovi contagi sono come sempre quelli della Lombardia dove da ieri ad oggi sono più che raddoppiati arrivando ad un totale di 4.125, mentre in Piemonte sono stati 1.799 e poco meno in Campania, 1.760. Guardando ai numeri totali dei contagi dall’inizio della pandemia si riscontrano 449.648 contagiati. L’unico dato positivo riguarda il numero delle persone guarite che è stato di 2.369, in aumento rispetto ai 2046 del giorno precedente. Pur se con un numero inferiore a quello del giorno precedente, aumentano di 56 unità i ricoveri in terapia intensiva, con il totale che ha superato quota 900 pazienti.

Ultime notizie, il Papa parla delle coppie gay

In un documentario che sarà trasmesso alla Festa del Cinema di Roma, Papa Francesco apre alle unioni civili, parlando del loro diritto ad essere una famiglia come tutte le altre persone. Le parole pronunciate dal Pontefice arrivano dopo che la Chiesa ha effettuato un lungo percorso su questo argomento e dopo che è stata riconosciuta la necessità di leggi “ad hoc” per le coppie omosessuali. Negli ultimi anni sono stati diversi i porporati che ne hanno parlato pur senza la sovrapposizione di queste unioni al matrimonio cristiano.

Ultime notizie, coprifuoco nelle regioni

Le misure restrittive decise dalle varie regioni stanno per scattare. In Lombardia sarà attuato il divieto di circolazione nelle ore notturne, dalle 23.00 alle 5.00 e lo stesso avverrà in Campania, mentre nel Lazio il divietò scatterà a mezzanotte. Dopo i dati che sono stati diramati oggi, si potrebbero avere chiusure anche in Sardegna, specialmente per porti ed aeroporti, ed in Campania sarà necessario avere una autocertificazione per poter circolare tra le diverse provincie.

Ultime notizie, esami e cure per le altre patologie

L’escalation dei casi di covid preoccupa le strutture ospedaliere anche per quanto riguarda le altre patologie. L’aumento dei ricoveri rende infatti difficoltose le cure per i pazienti che sono affetti da altre patologie ed anche gli esami data la mancanza di personale. Il governo ha promesso l’assunzione entro brevissimo tempo di altri medici ed infermieri per un totale di 33mila persone. Intanto si continua a raccomandare a tutti di usare le precauzioni di base per evitare il contagio e di non muoversi dalle proprie abitazioni se non quando è assolutamente necessario.



