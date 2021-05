Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: coprifuoco, “spostamento in 10-15 giorni” (10 maggio)

Nella giornata dedicata alle vittime del terrorismo il presidente della Repubblica Mattarella ha ribadito l’importanza di chiarire tutte le zone d’ombra e fare luce sugli anni di piombo, ristabilendo la completa verità. Ad Agrigento si è svolta la cerimonia di beatificazione di Rosario Livatino, il giudice ragazzino che venne ucciso a soli 38 anni dalla mafia. Papa Francesco ha ricordato il giudice nel corso dell’Angelus definendolo un Santo della porta accanto, che ha saputo coniugare fede e giustizia.

DECRETO COVID, DOMANI CABINA DI REGIA CON DRAGHI/ Modifiche regole: coprifuoco e Rt

Ultime notizie, bollettino coronavirus e nodo coprifuoco

Continua la discesa della curva dei contagi da coronavirus. Il bollettino di ieri ha registrato 8.292 nuovi positivi e 139 decessi, a fronte dei 10.176 casi e 224 morti del giorno prima. Il tasso di positività si attesta al 3,7%. I dati sono incoraggianti e quasi tutta Italia torna da oggi in zona gialla, con spiagge e città affollate già ieri. A tal proposito, preoccupano scene come quelle viste sabato a Milano, dove ci sono stati scontri con la polizia intervenuta per far rispettare le regole di distanziamento nelle zone della movida. Intanto da lunedì 17 maggio potrebbe essere allentato il coprifuoco. La campagna vaccinale procede spedita ed è arrivata a circa 450.000 inoculazioni al giorno. Da domani sarà possibile prenotare il vaccino per chi rientra nella fascia di età tra 50 e 59 anni. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri si è sbilanciato sul coprifuoco: «Nelle prossime settimane anche il coprifuoco, se i numeri continuano ad essere dalla nostra, con gli ospedali che si svuotano, potrebbe essere spostato in avanti. Non è una decisione mia, va valutato scientificamente. I numeri potrebbero consentirlo, tra 7-10-15 giorni. Oggi rispetto a un mese fa abbiamo molti milioni di italiani vaccinati in più».

Giorgianni "Covid? Casi gravi rari e morti evitabili"/ "Vaccini? Ci sono terapie..."

Ultime notizie, Italia elimina obbligo quarantena per 29 Paesi

La Ue non rinnova il contratto con Astra Zeneca, dichiarando che dal punto di vista sanitario il vaccino è sicuro, ma l’azienda non rispetta gli impegni di fornitura costringendola a questo provvedimento. Intanto l’Italia apre le porte agli stranieri dal prossimo fine settimana. È stato eliminato l’obbligo di quarantena per chi arriva dai 27 stati dell’Unione Europea, Gran Bretagna ed Israele. Per entrare basterà presentare un certificato di vaccinazione o un tampone negativo: si spera così di recuperare parte dei 74 milioni di turisti stranieri e 24 miliardi di euro persi da inizio pandemia. E anche gli italiani cominciano a pianificare le vacanze estive: il 54% dichiara che le trascorrerà nella nostra penisola.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Tornano anche oggi i numeri vincenti (10 maggio 2021)

Ultime notizie, migrante preso a sprangate a Ventimiglia

A Lampedusa intanto proseguono senza sosta gli sbarchi. Nelle ultime ore sono giunti sull’isola 9 barconi, con oltre 1000 migranti a bordo. Invece a Ventimiglia un migrante è stato aggredito e picchiato da tre persone, nel pomeriggio di ieri, in via Ruffini, quindi in pieno centro, proprio dietro al municipio e alla caserma della polizia di frontiera. Sui social è poi finito un video in cui si evincono i momenti salienti dell’aggressione da parte di un uomo armato di bastone e un altro che invece sembra essere in possesso di un tubo, mentre una terza persona è a mani nude. Sul caso sta indagando la polizia, che sta cercando di acquisire i filmati del sistema di videosorveglianza per individuare i colpevoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA