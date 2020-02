ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Olanda: pacchi bomba esplosi ad Amsterdam e Kerkrade

Paura in Olanda questa mattina: le ultime notizie da Amsterdam e Kerkrade parlano di due distinte esplosioni di pacchi bomba posizionati in due uffici postali. Le fonti sono ancora confuse e non si è compreso bene da dove si originino i due pacchi esplosi ma pare da una prima osservazione che non vi siano feriti gravi o peggio vittime. Secondo l’Ansa, la prima esplosione è avvenuto poco prima delle ore 8 in un ufficio postalo all’interno del centro commerciale a Bolstoen, nella periferia ovest di Amsterdam; la seconda detonazione invece è avvenuto in una società di smistamento della posta a Kerkrade, circa mezz’ora più tardi. Secondo quanto riportato dalla polizia olandese, in nessuno dei due casi vi sarebbero feriti anche se si teme che possa esserci un probabile collegamento tra i due eventi pericolosi. (agg. di Niccolò Magnani)

Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti da coronavirus; le vittime sono infatti salite a 1.110 con 44.200 contagi. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 94 persone, tutte nella provincia di Hubei, da dove è partita l’epidemia, mentre in totale si sono registrati 1.638 nuovi casi. Una situazione decisamente preoccupante, con il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha invitato tutti gli stati mondiali a non sottovalutare la situazione, anche se le morti sono concentrate esclusivamente in Cina. Secondo lo stesso, infatti, i casi attuali potrebbero essere solo la punta dell’iceberg: “La diffusione dalla Cina sembra rallentare ora, ma potrebbe accelerare”. Intanto i medici di tutto il mondo sono alla ricerca di un vaccino che possa debellare il terribile virus 2019-nCoV, e a riguardo c’è chi parla di un periodo di tempo necessario di 2/3 mesi, mentre per altri serviranno almeno 18 mesi (un anno e mezzo), per trovare una cura efficace.

Nella serata di ieri l’attrice Maria Grazia Cucinotta si è sentita male. Erano circa le 21, di lì a poco sarebbe dovuta andare in scena Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia (Napoli), quando è stata portata via in ambulanza, con il sipario già aperto, riferisce TgCom24.it. Lo spettacolo è stato ovviamente rinviato a data da destinarsi, poi in seguito lo staff della Cucinotta ha rassicurato circa le condizioni fisiche della stessa: fortunatamente non si tratta di nulla di grave. L’attrice era arrivata al teatro già in condizioni fisiche precarie, ma nonostante il malessere era convinta di poter salire sul palco per recitare. Peccato però che la situazione sia peggiorata nel giro di pochi minuti, e si è reso necessario l’intervento di un medico per una visita urgente. Dopo di che è stata chiamata un’ambulanza e l’attrice ricoverata a Castellammare.

Tutto come previsto: Italia Viva di Matteo Renzi ha votato contro la legge sulla Prescrizione, schierandosi a fianco dell’opposizione. Il voto in Commissione congiunta Affari costituzionali e Bilancio della Camera, riguardava un emendamento proposto dal radicale Ricardo Magi, circa la sospensione della riforma del ministro Bonafede fino al 2023. La bocciatura è giunta dopo che 44 persone hanno votato per il “blocco”, mentre 42 hanno detto no. Quest’oggi ci sarà invece il voto sull’emendamento di Italia Viva in merito al rinvio della riforma suddetta fra un anno, lasso di tempo in cui maggioranza e opposizione potranno forse trovare una nuova legge che vada bene a tutti. Nella giornata di ieri proprio Bonafede era uscito allo scoperto spiegando che non aveva “commenti da fare sulle minacce”, e aveva poi spiegato che “molestare quotidianamente i cittadini italiani con minacce e toni di un certo tipo è sbagliato. Rispetto chi lo fa, ma dico che non troverà mai in me una sponda”.

E’ stata ufficialmente presentata nella giornata di ieri, presso il teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, la nuova monoposto Ferrari per il mondiale di Formula 1 che inizierà il mese prossimo. Si chiama SF1000, in onore del millesimo gran premio che la rossa correrà appunto durante la stagione ormai alle porte. Il colore è rimasto il rosso opaco dell’anno scorso, mentre la meccanica e la power unit sono state ovviamente ri-progettate per migliorare le prestazioni dell’auto 2019. “L’approccio alla stagione è un po’ diverso perché conosco l’ambiente ed è il secondo anno – le parole di Leclerc – ho fiducia e non vedo l’ora. Mi sono preparato fisicamente tantissimo in montagna, mentalmente provo a dare il mio meglio insieme alla squadra. Abbiamo lavorato insieme per fare una macchina migliore e per imparare dagli errori del passato. Tortellini? Devo perdere qualche kg…”. Così invece Vettel, all’ultimo anno di contratto con la Ferrari: “La vettura mi piace molto e si vedono alcune differenze: il retrotreno è stato ristretto. Non vedo l’ora di guidarla, ma devo aspettare una settimana. Impossibile fare previsioni, ci sono state tante ore di lavoro e lo sento quando guido tutto questo. Garantisco grande impegno, come c’è l’impegno di chi lavora per la Ferrari. Per il resto, bisogna aspettare”.



