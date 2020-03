ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, coronavirus: 11400 morti, 275mila infetti (21 marzo)

Prosegue inesorabile l’epidemia da coronavirus nel mondo. Gli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University, raccontano di ben 11.400 vittime, con l’aggiunta di 275mila casi. Il numero di persone guarite è invece salito a quota 88.256 unità. Fra le nazioni recentemente colpite dal covid-19, anche Singapore, che proprio nelle scorse ore ha comunicato i primi due decessi, leggasi una 75enne originaria del posto, e un cittadino indonesiano di 64 anni. Le uniche notizie positive sono quelle che provengono dalla Cina, dove, per il terzo giorno di fila, i nuovi casi positivi sono pari a zero. Sette invece le vittime, tutte circoscritte alla provincia dell’Hubei, la zona focolaio. I contagi di ritorno, quelli ciò importati da altre nazioni, sono invece saliti a quota 44, e per la Cina rappresentano ad oggi la nuova sfida: azzerare anche questi casi, aumentando i controlli alle frontiere. Infine da segnalare un nuovo incremento dei contagi in Corea del Sud: otto nuovi morti e 147 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Ultime notizie coronavirus: nuova stretta del governo

Nuova stretta del governo per contrastare il coronavirus. Visti i moltissimi runners che in questa settimana si sono fiondati nei parchi per correre e tenersi in forma, l’esecutivo ha dovuto emanare un nuovo decreto per limitarne gli spostamenti. Da oggi, 21 marzo 2020, fino al prossimo 25 marzo (quasi sicuramente verrà prevista una proroga), si potrà correre da soli e al massimo entro un raggio di duecento metri dalla propria abitazione. Inoltre, Palazzo Chigi ha vietato “l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici”. Per quanto riguarda lo sport, come detto sopra “resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. Il ministro della salute, Speranza, ha spiegato a riguardo: “È necessario fare ancora di più per contenere il contagio. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia”.

Ultime notizie coronavirus: l’ultimo bollettino choc

Gli ultimi dati circa l’epidemia da coronavirus in Italia stanno facendo seriamente preoccupare gli addetti ai lavori. Nella giornata di ieri si è infatti registrato il record di decessi in sole 24 ore, ben 627, con l’aggiunta di altri 4670 malati, per un totale di 37.860 persone infette da nord a sud del paese. Aumentano anche i guariti, ma i numeri non fanno sperare nulla di buono, e il famoso picco sembra ancora ben lontano: “La situazione è molto pesante, va male – le parole del direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni Rezza – c’è un aumento dei contagi e dei morti. La curva si spiega probabilmente con il fatto che si stanno ammalando persone che si erano contagiate prima dell’entrata in vigore, lo scorso 9 marzo, delle misure più restrittive con l’indicazione di restare a casa. E successivamente al 9 marzo sono probabilmente continuate delle catene di trasmissione, anche intra-familiari”.



