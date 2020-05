ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Coronavirus allarme in Russia (4 maggio)

Pubblicità

Le autorità sanitarie russe hanno registrato in 24 ore oltre 10 mila casi di contagio da Covid 19. Complessivamente dall’inizio della pandemia i casi di infezione da coronavirus hanno raggiunto quota 134.687, mentre i casi di decesso sono in ribasso rispetto all’America, all’Italia e Spagna. Tuttavia si registrano nelle ultime 48 ore 58 nuovi decessi da Covid 19, facendo salire il numero dei morti a quota 1280. Lo riferisce The Moscov Time. Intanto l’autorità sanitaria ha denunciato nuovamente la carenza di strumenti di protezione individuale presso numerosi ospedali e nei luoghi di lavoro.

Ultime notizie, Coronavirus: due nuovi casi a Pechino in Cina

Le autorità sanitarie di Pechino hanno annunciato due nuovi casi di Covid 19. Il primo contagio è avvenuto nella provincia di Shanxi e l’altro contagio riguarda uno straniero in visita a Shanghai. Le due persone risultate positive sono state immediatamente ricoverate in terapia intensiva. Il ministero della Salute di Pechino ha assicurato che non si sono registrati nuovi episodi di decessi legati all’epidemia. Il bilancio complessivo dei morti è fermo a 4633.

Ultime notizie, Coronavirus: Giappone oltre 500 morti

In Giappone il numero dei decessi per l’epidemia è salito oltre 500 unità, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali all’emittente televisiva Nippon Hoso Kyokai. Dall’inizio della diffusione della pandemia si contano oltre 15 mila contagi secondo i dati ufficiali. Shinzo Abe, primo ministro giapponese, ha annunciato alla stampa che domani stabilirà se prolungare il lockdown per un mese, in scadenza il 6 maggio. Intanto per contrastare la diffusione del coronavirus le Prefetture hanno rafforzato i controlli sanitari negli aeroporti, nelle stazioni, soprattutto nei periodi della festività nazionale della “Golden Week”, la prima settimana di maggio in cui molti cittadini giapponesi fanno ritorno nel Paese d’origine.

Ultime notizie, Coronavirus: nessun nuovo caso in Calabria

Per la prima volta dall’inizio della diffusione del coronavirus in Calabria non si contano nuovi casi di contagio. Lo riferisce il bollettino ufficiale della regione. Tutti gli esami dei tamponi eseguiti nelle ultime 48 sono risultati negativi ai test. Complessivamente i tamponi effettuati dall’inizio della pandemia sono stati oltre 35 mila. In totale i morti della regione sono stati 1130 (+ 2 rispetto a ieri). Duro scontro tra il governo e la Jole Santelli, governatrice della regione Calabria, per la riapertura dal 30 aprile delle attività non essenziali in tutto il territorio. L’esecutivo ha notificato a Santelli una diffida. Francesco Boccia, ministro agli Affari regionali, ha annunciato alla stampa l’intenzione di impugnare l’ordinanza della governatrice. Intanto numerosi sindaci della Calabria hanno inasprito le misure di contenimento per limitare la diffusione del virus.



