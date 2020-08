ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Coronavirus, aumentano i casi in Italia (6 Agosto)

Il bollettino della protezione civile riporta un incremento nel numero di contagi da Coronavirus, registrando 384 nuovi positivi e 10 decessi nelle ultime 24 ore. Questo incremento si deve in buona parte ad un nuovo focolaio registrato un un’ azienda del Mantovano, in cui circa 75 persone sono risultate positive. Nonostante queste aree critiche in Italia la pandemia risulta sotto controllo, con il premier Conte che annuncia qualche allentamento nelle restrizioni, mentre cresce l’allarme Covid in Europa e nel Mondo. Particolarmente critica risulta la situazione in Brasile,, Stati Uniti, India, Filippine, mentre in Europa preoccupa il numero di nuovi contagi in Spagna, Belgio, Francia e Germania. Anche la Grecia registra da alcuni giorni un significativo peggioramento della curva epidemica.

Ultime notizie, Beirut bilancio vittime si aggrava

A Beirut si aggrava il bilancio della devastante esplosione avvenuta in porto: secondo i dati della croce rossa ci sarebbero più di 130 morti e 4500 feriti. L’onda d’urto dell’esplosione, generata in un deposito di nitrato di ammonio, si è propagata nel raggio di chilometri, spazzando via autovetture ed abitazioni e gettando nel panico la popolazione.

Ultime notizie, braccio di ferro tra Governo, Confindustria e Sindacati

Continua il braccio di ferro tra Governo, Confindustria e Sindacati sul tema del blocco dei licenziamenti. I segretari di Cgil, Cisl e Uil chiedono che questa misura venga prorogata fino al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Se il Governo deciderà di revocare il divieto di licenziamento, i sindacati sono pronti a scendere in piazza con uno sciopero generale, preannunciato per il 18 Settembre. L’obiettivo di Landini, Furlan e Bombardieri mira a evitare uno scontro sociale tutelando milioni di lavoratori.

Ultime notizie, decreto di agosto: Governo al lavoro

Nel frattempo il Governo sta lavorando sul Decreto agosto, che dovrebbe vedere la luce entro fine settimana. Il testo prevederà la proroga della cassa integrazione ed una serie di misure per rilanciare la imprese italiane, incluso il differimento di alcune scadenze fiscali, interventi a favore del turismo e della scuola, oltre a sgravi totali per le aziende che decideranno di assumere nuovo personale. Al via ad ottobre anche il maxi concorso per assumere 50.000 nuovi docenti ed impiegati amministrativi per la scuola.

Ultime notizie, aperto il nuovo ponte di Genova

Mercoledì alle ore 22.00 è stato aperto al traffico il nuovo Ponte San Giorgio, simbolo della rinascita di Genova. La mattinata ha registrato traffico intenso, con rallentamenti provocati in parte da automobilisti irresponsabili, intenti ad immortalare con un selfie il transito sul San Giorgio.

Ultime notizie, donna scomparsa a Messina col figlioletto: continuano le ricerche

Proseguono le ricerche della donna scomparsa insieme al figlioletto dopo un incidente stradale in Provincia di Messina. I sommozzatori stanno effettuando ricerche anche in 2 laghetti vicini all’autostrada. Il sospetto è che la donna, che soffre di depressione, si sia tolta la vita insieme al bimbo.



