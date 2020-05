ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, coronavirus: Cina aumento dei contagi (17 maggio)

Pubblicità

Ultime notizie coronavirus in Cina: le autorità sanitarie hanno registrato 8 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, un dato in salita rispetto a ieri. Anche i casi asintomatici sono cresciuti, da 10 a 13. Complessivamente, dallo scoppio dell’epidemia, la Cina ha registrato oltre 82 mila positivi e 4.633 decessi. L’agenzia di stampa cinese ufficiale Xinhua parla di un totale di 492 soggetti asintomatici sotto osservazione nella provincia di Wuhan, primo grande focolaio epidemico riconosciuto. Proprio a Wuhan verranno sottoposti ai test di acido nucleico per il coronavirus tutti gli abitanti che non sono stati controllati nelle scorse settimane, “per avere un quadro migliore sul numero dei soggetti asintomatici”, scrive la Xinhua, secondo cui “in precedenza” sono state sottoposte ai test “più di 3 milioni” di persone.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, CAOS BRASILE

Continua il caos istituzionale in Brasile sotto la guida del presidente Bolsonaro: il ministro della Sanità, Nelson Teich, si è dimesso dopo appena un mese dalla sua nomina, in seguito all’eccessivo numero dei casi di contagio. Solo in 24 ore le autorità sanitarie locali hanno registrato oltre 15 mila casi positivi e 824 decessi. Teich, nonostante la pressione del presidente Bolsonaro, si è rifiutato di sperimentare sui pazienti positivi il farmaco clorochina, usato in passato contro la malaria (e noto per essere stato sponsorizzato da Trump). Anche Luiz Henrique Mandetta, suo collega, era stato rimosso dal suo incarico per avere difeso il distanziamento sociale e per aver rifiutato di portare avanti la sperimentazione della clorochina, ritenuta pericolosa per la salute delle persone contagiate da Covid 19. Il governo, dopo aver interpellato le autorità sanitarie, sta pensando di rintrodurre a breve il lockdown su tutto il territorio per contenere la diffusione dell’epidemia.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, RUSSIA IN CRISI

Anche la Russia fa i conti con la crisi sanitaria da coronavirus: con 9.200 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, il bilancio dei casi positivi dall’inizio dell’epidemia sale a quota 272.043. Secondo la task force a capo dell’emergenza, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita per complicanze correlate all’infezione 119 persone, portando a 2.537 il totale delle vittime in Russia. Con la recente impennata di casi di contagio la Russia si posiziona al terzo posto nella classifica dei Paesi al mondo per numero di contagi da coronavirus. Emergono così tutte le carenze di un sistema sanitario non all’altezza dello status di un Paese che pensa a sé stessa come una superpotenza e interpreta il suo posto nel mondo come tale.



