Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus Cina: nessun morto, un solo caso in 24 ore

In Cina l’epidemia di coronavirus è ormai pienamente sotto controllo, e lo dimostrano i dati relativi all’infezione, che ci giungono dall’oriente. Come riferito dall’edizione online di SkyTg24, nelle ultime 24 ore si è registrato un solo nuovo caso di coronavirus, tra l’altro importato, legato ad un cinese che si era recato all’estero negli scorsi giorni. I nuovi asintomatici scoperti sono stati 15, uno in meno rispetto alla rilevazione del giorno precedente, mentre le vittime sono state pari a zero. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, i positivi totali sono saliti a quota 82.887, mentre le vittime restano ferme a 4.633. Numeri ben più preoccupanti in Brasile, dove l’epidemia è in pieno sfogo e nella giornata di ieri si sono registrate ben 751 morti, la cifra più alta da quando è scoppiata l’emergenza. Come riferisce il ministero della Salute locale, il totale delle vittime è di 9.897, mentre in un solo giorno si sono registrati 10.222 nuovi contagi, per un totale di infetti pari a 145.328. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie coronavirus: Germania, dal 18 maggio turismo ok

Dal 18 maggio le località turistiche tedesche verranno riaperte. Da questa data gli Stati federali della Germania aboliranno il divieto di viaggio. I ristoranti, gli alberghi, hotel e appartamenti per le vacanze saranno accessibili ai clienti, ma nel rispetto delle misure di contenimento. Riapriranno per quella data anche i centri di fitness con il limite di 50 persone. Per favorire il turismo Meclemburgo-Pomerania occidentale e Baviera hanno proclamato un rallentamento delle misure restrittive.

Ultime notizie coronavirus Turchia: maggior parte contagiati provengono dall’estero

Secondo fonti della sanità Jamlo dall’inizio dell’epidemia sono 17.506 le persone sottoposte a quarantena domiciliare. La maggior parte delle persone infettate sono cittadini ritornati dall’estero in occasione del Ramadan. Lo ha riferito il ministro della Gioventù e dello Sport turco Mehmet Kasapoglu. Recep Tayyip Erdogan ha comunicato alla stampa che entro fine maggio verranno prodotti 5 mila ventilatori per allentare l’emergenza sanitaria. E’ stato esteso per il mese di maggio il lockdown senza paralizzare la diffusione del virus. Per far ripartire l’economia messa in ginocchio dall’emergenza sanitaria, il governo sta studiando un piano per salvaguardare il turismo e la riapertura di alberghi, musei e gli eventi culturali all’aperto. Da giugno è attesa anche la ripresa dei voli della Turkish Airlines, attualmente bloccati fino al 28 maggio.

Ultime notizie coronavirus Piemonte: +196 contagiati

In Piemonte si sono registrati 196 nuovi casi di contagio. Lo riferisce l’Unità di crisi regionale. In aumento i casi di decesso, 35 di cui 7 comunicati oggi. Continua a salire la curva delle persone dimesse dagli ospedali, portando il totale a oltre 7 mila. Complessivamente si contano oltre 28 mila casi positivi al coronavirus nella regione, mentre le persone in isolamento domiciliare sono oltre 12 mila. Il Comitato istituzionale per il monitoraggio della Fase 2, composto dalla Giunta regionale su indicazione del presidente Alberto Cirio, sta acquisendo le informazioni per comprendere l’evolversi dell’epidemia in seguito alla necessaria ripresa delle attività commerciali e dello sport all’aperto.

Ultime notizie coronavirus, zero nuovi infetti in Basilicata

In Basilicata non si registrano casi di contagio da coronavirus per il secondo giorno consecutivo. Lo ha riferito la task force regionale. Su 505 esami dei tamponi eseguiti le persone infette sono state 152 (-3 rispetto a ieri), mentre i pazienti dimessi sono saliti a 204 (+ 2 rispetto a ieri). In totale il numero dei morti registrati ufficialmente è di 26. In tutta la Regione nei due importanti enti ospedalieri (San Carlo e Madonna delle Graziesi) si contano complessivamente 50 pazienti positivi, di cui solo 2 in sala rianimazione. Il governatore della regione ha riferito alla stampa che le misure restrittive adottate sino ad oggi hanno dato i loro frutti. L’attenzione delle autorità sanitarie locali, promette il governatore, non si abbasserà anche per la fase 2.



