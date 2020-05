ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: contagi stabili in Germania (15 maggio)

Pubblicità

24 ore la Germania Robert Koch Institut la situazione dei contagi è in linea con l’andamento registrato nei giorni scorsi. Complessivamente i casi positivi dall’inizio della pandemia hanno superato 171 mila unità, gran parte dei quali risultano dimessi dagli ospedali. Il governo tedesco sulla base dei dati forniti dall’istituto Robert Koch ha manifestato l’intenzione di riaprire i confini dal 15 giugno, annullando le misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia. Il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, ha precisato nell’ultima conferenza stampa che in presenza di nuovi casi di contagio verrà riattivato subito il lockdown. Inla ha registrato 798 nuovi casi di contagio da Covid 19 e 101 nuovi decessi . Secondo illa situazione dei contagi è in linea con l’andamento registrato nei giorni scorsi. Complessivamente i casidall’inizio della pandemia hanno superato, gran parte dei quali risultano dimessi dagli ospedali. Il governosulla base dei dati forniti dall’istituto Robertha manifestato l’intenzione di riaprire i confini dal, annullando le misure diadottate per contrastare. Il ministro dell’Interno, Horst, ha precisato nell’ultima conferenza stampa che in presenza di nuovidi contagio verrà riattivato subito il

ULTIME NOTIZIE MOLISE, FOCOLAIO DOPO FUNERALE ROM

Molise era la regione “esemplare“: meno di 300 persone positive e 22 morti. Si poteva dire che le misure di contenimento stavano funzionando. Ieri le autorità sanitarie hanno registrato 72 nuovi casi di contagio. 30 aprile scorso erano presenti al funerale di un componente della comunità. Si è accesa la polemica tra il sindaco M5s Roberto Gravina e la Questura. Secondo il sindaco durante la celebrazione del funerale sono state rispettate le misure di sicurezza (distanziamento sociale e limitato numero dei partecipanti). Spettava alla Questura, prosegue il sindaco, verificare il rispetto delle misure di sicurezza durante la celebrazione del funerale. Fino a due giorni fa ilera la regione ““: meno dipersone positive e. Si poteva dire che le misure di contenimento stavano funzionando. Ieri le autorità sanitarie hanno registratodi contagio. Le persone infette appartengono alla comunità rom di Campobasso . Secondo le prime ricostruzioni dei fatti è emerso che tutte le persone risultate positive ilscorso erano presenti al funerale di un componente della comunità. Si è accesa la polemica tra il sindacoe la. Secondo il sindaco durante ladelsono state rispettate le misure di sicurezza (distanziamento sociale e limitato numero dei partecipanti). Spettava alla, prosegue il, verificare il rispetto delle misure di sicurezza durante ladel funerale.

ULTIME NOTIZIE LOMBARDIA, 111 MORTI IN 24 ORE

Lombardia le autorità sanitarie hanno 83 mila contagiati e 15296 decessi. Lo riferisce la Regione Lombardia. Gli esami dei tamponi effettuati oggi sono stati 14080, mentre le persone dimesse sono state 653 (+ 30mila dall’inizio della diffusione del virus). Per il governatore della Lombardia se i dati del contagio rimanessero costanti nella prossima settimana non si escluderebbe un abbassamento dei limiti delle misure di contenimento. In vista della riapertura di ulteriori attività fissata per il 18 maggio, il presidente della Regione Attilio Fontana darà il proprio benestare solo dopo avere ottenuto le garanzie sanitarie. In 24 ore inle autorità sanitarie hanno registrato 522 casi di positività al virus e 111 morti . Complessivamente dall’inizio dell’epidemia si contano oltre. Lo riferisce la Regione Lombardia. Gli esami dei tamponi effettuati oggi sono stati 14080, mentre le persone dimesse sono statedall’inizio della diffusione del virus). Per il governatore dellase i dati delrimanessero costanti nella prossima settimana non si escluderebbe undeidelle misure di contenimento. In vista della riapertura di ulteriori attività fissata per il, il presidente delladarà il proprio benestare solo dopo avere ottenuto le

ULTIME NOTIZIE MILANO, SI PREPARA RIPRESA SANTE MESSE

Milano i parroci si stanno preparando a chiesa sta provvedendo alla pulizia e all’ introduzione di adesivi e cartelli per far rispettare la distanza di sicurezza tra le persone. Sui banchi saranno attaccati degli adesivi che indicano i posti assegnati. Inoltre in chiesa i fedeli dovranno indossare le mascherine e rispettare la distanza sociale i parroci si stanno preparando a ricevere nuovamente i fedeli per la celebrazione delle sante messe . Ognista provvedendo allae all’ introduzione di adesivi e cartelli per far rispettare la distanza di sicurezza tra le persone. Suisaranno attaccati degliche indicano i posti. Inoltre in chiesa i fedeli dovranno indossare lee rispettare la distanza sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA