Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus: Covidsafe è un successo (28 aprile 2020)

L’app di tracciamento proposto da David Hurley, governatore generale del Commonwealth, per rilevare i casi di contagio da Covid 19 ha avuto successo: in sole 48 ore dal lancio del progetto, il governo ha registrato oltre 1 milione di download. La popolazione ha manifestato un parere favorevole all’uso della piattaforma di contact tracing. Oltre il 40% della popolazione ha scaricato sul proprio cellulare l’applicazione, garantendo così il regolare funzionamento della connessione. Covidsafe, come riferisce il The Guardian, avverte la persona che è entrata a contatto con un soggetto infetto entro 15 minuti e a distanza da 1,5 metri. Per garantire la privacy, solo il governo potrà ottenere le informazioni delle persone infette tramite l’app.

Secondi i dati della Regione Lombardia i soggetti positivi al coronavirus sono oltre 72 mila, mentre i morti superano le 13 mila unità, (+ 920 vittime nelle ultime 24 ore). Era dal 6 marzo che in Lombardia le autorità sanitarie non registravano un dato così basso di morti. La metà dei casi positivi si è focalizzata nella zona centrale di Milano, mentre è diminuita la diffusione del virus nelle province milanesi. Le autorità sanitarie di Brescia segnalano 24 nuovi casi di contagio. In leggero aumento le infezioni a Bergamo che superano le 11 mila unità (+ 66 contagi). A Lodi, centro del primo focolaio del virus SARS-CoV-2, si contano solamente 23 casi positivi.

Dopo la conferenza stampa del presidente del consiglio sulla fase 2, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha specificato il contenuto della nuova ordinanza che entrerà in vigore domani: i cittadini potranno spostarsi su tutto il territorio del Veneto, muoversi verso le seconde abitazioni o verso le barche che necessitano di riparazione, anche se attraccate al di fuori della residenza. Invece dalle 18 di oggi gli spostamenti individuali per l’attività fisica all’aria aperta, lo sport in bicicletta, sono stati autorizzati in tutto il territorio del Comune di appartenenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: distanza sociale, uso della mascherina e guanti.

Ultime notizie, agente di polizia morto a Napoli

A Napoli un agente di polizia, Pasquale Apicella, è morto e un altro collega ferito in seguito ad uno scontro frontale tra veicoli. Due rapinatori, domiciliati nel campo nomade di Giugliano, sono stati arrestati. Il terzo uomo è riuscito a fuggire. Ora è ricercato dalle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, di notte tre ladri avevano manomesso il bancomat della Banca di Credito Agricolo di via Minichini. Dopo il furto i tre malviventi avevano percorso a forte velocità una via in contromano. In senso opposto procedeva una pattuglia di polizia. Il frontale tra i due mezzi è stato inevitabile. L’agente Apicella ha lasciato la moglie e due figli, di anni 6 e un neonato.



