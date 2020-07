ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, crescono i numeri in Italia (31 luglio)

I numeri di oggi relativi all’epidemia di coronavirus sono contrastanti. Se infatti il numero dei decessi è il più basso dall’inizio dell’epidemia, e sale anche il numero dei guariti, a quota 765, salgono ancora i nuovi casi che fanno registrare un netto aumento rispetto al giorno precedente con 386 casi contro 289, e salgono anche i numeri delle persone che si trovano nei vari reparti di terapia intensiva, + 9 rispetto alla giornata di mercoledì, ed il totale dei ricoverati, + 31 rispetto a ieri. Sono ancora 5 le regioni senza nuovi contagi, Basilicata, Valle d’Aosta, Umbria, Sardegna e Molise, mentre sale anche il numero dei tamponi raggiungendo il dato giornaliero di 61.558, oltre 5 mila in più rispetto a ieri. Ci sono preoccupazioni per la situazione in Veneto dove si sono registrati 112 nuovi casi superando anche la regione Lombardia. Anche a Lampedusa ci sono molte preoccupazioni tra i turisti per i possibili contagi con le strutture di accoglienza dei migranti che stanno letteralmente “scoppiando” per l’alto numero dei rifugiati.

ULTIME NOTIZIE CASO OPEN ARMS, SALVINI SARA’ PROCESSATO

La seduta odierna del Senato si è conclusa con l’autorizzazione al processo per Matteo Salvini, relativamente al caso Open Arms, avvenuto mentre il leader leghista era Ministro dell’Interno. L’esito finale della votazione ha visto 149 senatori votare a favore, mentre 141 sono stati i voti contrari. Salvini dopo la votazione ha dichiarato “Vado avanti a testa alta“. Le reazioni dei vari gruppi dopo la votazione hanno visto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dichiarare che si fa un uso “politico” della giustizia, mentre per Renzi il processo si deve fare in quanto l’ex ministro “non agì per l’interesse pubblico”.

ULTIME NOTIZIE, ELEZIONI PRESIDENZIALI USA VERSO IL RINVIO?

Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, previste per il prossimo novembre potrebbero essere rinviate. Questa l’ipotesi messa in campo da Trump che ipotizza possibili brogli a causa del voto per posta imposto dalle attuali condizioni della pandemia. Una situazione che però manca di prove e quindi il presidente non ha il potere di imporre il rinvio. Anche la “speaker” della Camera, Nancy Pelosi, ha fatto sapere che queste decisioni spettano proprio alla Camera. Secondo gli opinionisti USA la mossa di Donald Trump è legata anche alla situazione attuale dei sondaggi che vedono il suo sfidante, il democratico Biden, in vantaggio di almeno 8 punti.

ULTIME NOTIZIE, MATTARELLA RENDE OMAGGIO A VITTIME STRAGE BOLOGNA

A 40 anni dalla strage della stazione di Bologna che causò 85 vittime, il presidente Mattarella ha reso omaggio alla lapide che le ricorda che si trova nella sala d’aspetto della stessa stazione. Prima di questa visita Mattarella si è recato nella cattedrale del capoluogo emiliano dove ha assistito alla messa celebrata dal cardinale Zuppi e dopo l’omaggio ai caduti della stazione si è recato anche al museo per la Memoria di Ustica per ricordare la strage, rimasta ancora senza chiarimenti, avvenuta nel giugno del 1980 nella quale fu abbattuto un aereo dell’Itavia con 81 persone a bordo.

ULTIME NOTIZIE, CONDANNATI IMPUTATI STRAGE DI CORINALDO

Tutti gli imputati per la strage di Corinaldo, i componenti della cosiddetta “banda dello spray” sono stati condannati, con pene detentive che vanno dai 10 ai 12 anni. Nella strage che si consumò nella notte tra il 7 e l’8 dicembre di due anni fa presso il locale “Lanterna Azzurra”, morirono 6 persone, una giovane mamma e 5 ragazzi, che si trovavano all’interno del locale in attesa della performance del rapper Sfera Ebbasta e furono travolti nella calca che si generò quando gli accusati spruzzarono dello spray urticante per rubare oggetti preziosi. Una sentenza che è inferiore agli anni che erano stati richiesti dai Pm, per la riduzione di pena che si applica con il rito abbreviato.



