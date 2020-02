ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Coronavirus, “Emergenza mondiale” (1 febbraio)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che la questione Coronavirus è diventata un’emergenza sanitaria mondiale. La Cina ha adottato misure straordinarie per contrastare la diffusione dell’epidemia. Allo stato attuale non è possibile prevedere le conseguenze del grave problema sanitario. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, in una nota ha fatto sapere che occorre prepararsi al peggio. Per il direttore generale non ci sono limitazioni sui viaggi. Intanto il numero delle persone contagiate dal Coronavirus è in continuo aumento: più di 8000 casi accertati, di cui 7800 in Cina. I morti in Cina sono 180 e 1400 pazienti in condizioni gravissime. Si indaga sul movimento dei due turisti ricoverati presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive L. Spallanzani di Roma. E’ stato accertato che la coppia aveva visitato Parma prima di giungere nella capitale dopo una settimana. I due turisti non sarebbero arrivati a Roma con i mezzi di trasporto collettivi, bensì con un auto. La task force del ministero della salute sta tentando di ricostruire al meglio il percorso della coppia straniera in Italia per adottare tutti gli accorgimenti del caso. A Parma oggi le autorità sanitarie hanno tenuto una riunione per fare il quadro preciso della situazione.

Ultime notizie, il tunnel tra America e Messico

E’ stato individuato dagli agenti federali americani un tunnel tra l’America ed il Messico, scavato ad una profondità di circa 30 metri, dotato di rotaie ed illuminazione. Il tunnel serviva per lo spaccio della droga. Gli inquirenti hanno anche scoperto all’interno del tunnel un dispositivo elettronico che segnala il livello di ossigeno.

Ultime notizie, uccide l’ex convivente per…

Mussomeli è scossa. L’altra sera, intorno alle 23.30, un uomo, di anni 27, che non aveva accettato la fine di un rapporto sentimentale, si è recato presso l’abitazione della sua ex convivente, Rosalia Mifsud, e l’ha ammazzata. La figlia, Monica Di Liberto, di anni 27, che aveva preso le difese di sua madre è stata uccisa con un colpo di pistola. L’uomo poi si è tolto la vita. Un dramma che ha scosso tutto il paese. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri avvisati dai vicini di casa. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, l’uomo aveva già manifestato in passato segni di squilibrio, come riferito da alcuni testimoni.

Ultime notizie, banda di minorenni furto aggravato

I carabinieri di Roma hanno individuato una banda di minorenni, colpevoli del reato di furto aggravato. Le indagini sono iniziate in seguito ad una denuncia di furto avvenuto nel quartiere di Centocelle. I giovani rapinatori sono stati assicurati alla giustizia in seguito alle immagini fotografiche ed all’attività investigativa svolta nei campi nomadi a sud est di Roma. Trattasi di minorenni incensurati, di età tra i 13 ed i 17 anni. Alla banda verrà notificata l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, fatta eccezione per i ragazzini di età inferiore a 13 anni.

Ultime notizie Serie A, si torna in campo

Si torna in campo con un’altra giornata di Serie A che oggi ci propone tre match interessanti anche se non proprio legati alle parti alte della classifica. Alle 15.00 si scende in campo allo Stadio Dall’Ara per la sfida salvezza Bologna Brescia. Entrambe le squadre hanno dimostrato voglia e sperano di fare tre punti per migliorare la loro posizione in classifica. Alle 18.00 si sale un po’ di classifica con la sfida Cagliari Parma che mette di fronte due realtà interessanti del nostro calcio, in grado di fare la differenza grazie a singoli molto interessanti. Si chiude alle 20.45 con la Roma di Paulo Fonseca che va al Mapei Stadium ad affrontare il Sassuolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA