ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: epidemia dilaga in Pakistan (11 giugno)

Pubblicità

Sta aumentando la pandemia di Covid 19 in Pakistan: sono stati registrati in 24 ore 1991 casi di contagio, con un record assoluto di oltre 120 mila contagi dall’inizio dell’epidemia a marzo. È anche la prima volta che si registrano oltre 5 mila casi in una settimana. Le persone decedute invece sono 83 in due giorni, mentre le persone dimesse dagli ospedali sono 267, per un totale di 8023 dall’inizio della pandemia. Lo ha riferito l’Organizzazione mondiale della Sanità. Il presidente Arif Alvi per contrastare la diffusione del virus ha imposto il lockdown per due settimane, salvo eventuali proroghe. Intanto è iniziata la campagna quotidiana di tamponi. Secondo i dati dell’Oms il Pakistan, con 216 milioni di abitanti, è tra i nove Paesi più infettati. Sul fronte della mobilità il Pakistan si sta preparando a rivedere le limitazioni dei turisti.

Pubblicità

ULTIME NOTIZIE, IN BRASILE OLTRE 1000 DECESSI IN 24 ORE

In Brasile sono oltre 1000 le persone morte a causa del Coronavirus nelle ultime 24 ore, dove i decessi complessivamente hanno raggiunto quota 40 mila. Un aumento importante si è registrato anche nella crescita delle persone infette nella giornata di oggi. Solo nello stato di San Paolo, il più colpito dalla pandemia, vanta oltre 150 mila contagi e 5.645 decessi. Nella scorsa settimana l’amministrazione di Bolsonaro aveva modificato il criterio di conteggio dei casi di Covid 19, pubblicando i dati solo rispetto al mese precedente. Poi il ministro della Sanità, Eduardo Pazuello, aveva garantito il proprio impegno a divulgare i dati reali del Paese. Per avvalorare la gravità della situazione sanitaria del Paese il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha obbligato il governo brasiliano a pubblicare i dati reali dei contagi e dei morti sul sito ufficiale del ministero della Salute. Il governo di Jair Bolsonaro, dopo avere interpellato le autorità sanitarie, ha imposto nuovamente un lockdown per contrastare la diffusione incontrollata della pandemia.

Pubblicità

ULTIME NOTIZIE, USA VERSO I 2 MILIONI DI CONTAGI

Secondo i dati forniti dalla John Hopkins University nelle ultime 24 ore negli Usa si sono contati oltre 819 decessi per coronavirus, mentre il numero delle persone infette è salito a 17.300 unità. In totale dall’inizio della pandemia i casi di contagio hanno raggiunto quota 1.977.085 ed i morti 111.876. Il record dei nuovi casi è stato registrato in Texas (+2.276). Seguono la California (+ 2.170) e la Florida con 1.960. Secondo il virologo e consigliere del presidente Trump, Anthony Fauci, il numero delle infezioni negli Stati Uniti è destinato a salire nelle prossime settimane. Per contenere la diffusione del virus le autorità sanitarie insistono per un nuovo ritorno ad un lockdown. Secondo la classifica mondiale stilata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità l’America è ancora saldamente in testa. Lo ha reso noto il Wall Street Journal.



© RIPRODUZIONE RISERVATA