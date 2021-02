ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, coronavirus: gli esperti divisi (16 Febbraio)

Buone notizie sul fronte della pandemia di Coronavirus soprattutto per quanto riguarda il numero degli attualmente positivi, con un totale di 398,098 persone, un dato che riporta ad inizio mese novembre, prima della seconda ondata di contagi e scende sotto la soglia psicologica dei 400mila. Per quanto riguarda i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 179.278 e con questi numeri il tasso di contagio è tornato nuovamente a calare arrivando al 4,1% a fronte della percentuale di domenica che era del 5,3%. Per quanto riguarda i dati dei ricoveri c’è stato un aumento di 4 persone nelle terapie intensive e di 66 nei reparti ordinari. In leggero aumento anche i decessi, oggi 258 rispetto ai 221 registrati ieri.

Ultime notizie, Le misure contro il coronavirus dividono gli esperti

Le misure da adottare contro il Covid 19, ed in particolare contro le varianti che stanno arrivando nel nostro paese, dividono gli esperti. Secondo l’Iss è necessario mettere in pratica subito delle nuove misure di difesa contro la “variante inglese” e consigliere del ministro della Salute, Ricciardi, ha dichiarato che suggerirà a Speranza un lockdown totale a livello nazionale anche se di breve durata. Opinione diversa da parte di Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale romano Spallanzani, che reputa sufficienti delle “chiusure chirurgiche” nelle zone dove sono necessarie. Anche il virologo Crisanti è sulle posizioni di Ricciardi e ha dichiarato che questa iniziativa doveva già essere intrapresa nello scorso mese di dicembre. Tutte le dichiarazioni degli esperti hanno quindi suscitato molte polemiche nel mondo della politica, con i neo governo che si trova a dover subito mettere in chiaro il suo operato ed a fronteggiare le polemiche sulle chiusure degli impianti sciistici.

Ultime notizie, Stop allo sci e polemiche da parte delle regioni

Lo stop alla riapertura delle piste da sci, che è arrivato proprio in “zona Cesarini”, alla immediata vigilia della riapertura, ha scatenato le polemiche di molti governatori di regioni con richiesta di immediati ristori per le perdite subite. Fino a venerdì scorso la situazione era completamente diversa e tutti gli impianti erano stati messi in sicurezza, con la certezza della riapertura seppur con numeri limitati ed ora i gestori degli impianti si trovano a dover fare i conti con le assunzioni già effettuate e con le relative perdite, così come i gestori dei ristoranti ed altri esercizi commerciali che non avranno più i clienti previsti. La proroga della chiusura è stata portata fino al prossimo 5 marzo e quindi la stagione invernale si può definire completamente persa.

Ultime notizie, Il calendario del nuovo governo in Parlamento

Il Premier Mario Draghi presenterà il suo discorso programmatico mercoledì mattina a Palazzo Madama, poi si trasferirà a Montecitorio per consegnare il testo alla Camera dei deputati. Dopo il ritorno al Senato ci sarà la votazione di fiducia, che si ripeterà nella mattina successiva alla Camera. Questo il programma stabilito per i prossimi giorni, e nelle votazioni si attende una fiducia a larghissima maggioranza, anche se nei vari gruppi potrebbero esserci delle astensioni.

Ultime notizie, Maltempo con neve e gelo in Italia

Continua il maltempo in Italia ed anche le regioni del sud stanno facendo i conti con la neve ed il gelo. In Veneto si sono registrate temperature record per le minime con picchi di – 27°C. Nel corso della settimana secondo le previsioni dovrebbe tornare il bel tempo ed anche il rialzo delle temperature.

