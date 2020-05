ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus, in Brasile i dati… (18 maggio)

Pubblicità

In quasi la metà degli Stati Uniti il numero dei nuovi casi di contagio da Covid 19 è in calo. Lo riferisce la Johns Hopkins University. Un segnale incoraggiante arriva da 25 stati, incluse alcune delle zone più colpite. A New York, le autorità sanitarie hanno registrato 345 mila casi di contagio e oltre 27 mila morti, un calo del 14 % nell’ultima settimana. In New Jersey è del 20%, in Massachusetts del 23%. Il trend è positivo anche in Florida, Georgia, Connecticut, Illinois, Indiana, Lowa, Kansas, Kentucky. Gli scienziati hanno spiegato che gli effetti del rallentamento della diffusione verranno valutati nella prossima settimana. Negli altri 16 stati i numeri di contagio sono rimasti stabili. Solo 9 i Paesi dei casi positivi in salita: Minnesota, New Mexico, Dakota del Sud, Delaware, New Hampshire,Arizona, Arkansas, California e Maine. Negli Stati Uniti, con oltre 1 milione di contagiati e 85.906 decessi, solo il 30% dei posti letto nei nosocomi e’ occupato da pazienti positivi. Per sostenere l’economia del Paese i democratici sollecitano l’approvazione di un disegno di legge da 3 mila miliardi di dollari. Il disegno di legge è stato contestato duramente dai repubblicani al Senato. Tra i provvedimenti inseriti nel disegno di legge, sono previsti degli aiuti economici per i disoccupati e per gli operatori sanitari.

La Cina sta combattendo contro la seconda ondata di contagi. Lo riferisce Zhong Nanshan, capo del gruppo di specialisti del governo cinese. Durante l’ultima conferenza con la Cnn, Zhong Nanshan ha precisato che il Paese si trova davanti a una grande minaccia. A Jilin, regione che confina con la Corea del Nord, le autorità sanitarie hanno registrato oltre 8 mila casi positivi, tutti sottoposti ad isolamento domiciliare. La nuova pandemia è arrivata da Shulan dove sono stati registrati numerosi casi di contagio da quando il Paese ha rallentato le misure di contenimento. Intanto su tutto il territorio cinese continuano i test dell’acido nucleico per identificare le persone affette dal coronavirus.

Ultime notizie, Coronavirus: il Brasile sorpassa Italia e Spagna

Secondo il ministro della Sanità, Nelson Teich, sono 14.919 i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, superando così quota 200 mila. Il Brasile ha sorpassato la Spagna e l’ Italia, ponendosi dietro gli Stati Uniti, la Russia e la Gran Bretagna per numero di casi positivi registrati. L’aumento della diffusione della pandemia in Brasile sta mettendo sotto pressione il presidente Jair Bolsonaro. Cresce il dissenso tra l’autorità sanitaria e Bolsonaro perchè il presidente non ha fatto rispettare le misure di contenimento del virus. Secondo le autorità sanitarie il 60 % della popolazione è uscita di casa senza giustificato motivo, senza l’uso di mascherine e non ha osservato il periodo di quarantena.



