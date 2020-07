ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, in Italia 8 morti in 24 ore (7 luglio)

Per quanto riguarda l’epidemia di Covid 19 i numeri di oggi riportano solo 8 morti in totale sul territorio italiano, quindi con un calo rispetto ai giorni precedenti, ma a contrastare questo numero positivo c’è l’aumento dei nuovi contagi, oggi 208, e soprattutto la presenza di nuovi focolai, circoscritti, ma in aumento come numero. A preoccupare sono soprattutto gli arrivi degli stranieri nel nostro paese, anche se per chi arriva da paesi che non fanno parte del trattato di Schengen, è prevista la quarantena di 2 settimane all’arrivo in Italia. Per quanto riguarda la diffusione regionale, 3 degli 8 decessi sono avvenuti in Lombardia, mentre il numero dei contagi, sempre in Lombardia, è di 111 sui 208 totali.

ULTIME NOTIZIE, ADDIO A ENNIO MORRICONE

L’Italia ha perso nella notte uno dei suoi personaggi più illustri, Ennio Morricone, che ha dato un grande prestigio con le sue colonne sonore che gli hanno dato anche due Oscar, il primo alla carriera ed il secondo nel 2016 grazie alla colonna sonora di un film diretto da Quentin Tarantino intitolato “The Hateful Eight“. Del maestro 91enne si ricordano le musiche dei film western di Sergio Leone, quelli della “trilogia del dollaro“, ma anche quelli di film come Gli Intoccabili e C’era una volta il West. Oltre 400 le colonne sonore scritte nella sua lunga carriera, che ha avuto anche altri riconoscimenti sia a livello italiano che internazionale ed anche la nomina a Commendatore dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” che gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica. I suoi funerali si volgeranno in forma privata, come richiesto dallo stesso Morricone, che ha anche scritto in anticipo il suo necrologio, salutando familiari, amici e collaboratori. Un maestro le cui musiche sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo.

ULTIME NOTIZIE VENETO, NUOVA ORDINANZA DEL GOVERNATORE ZAIA

Il governatore del Veneto, Zaia, ha emesso una nuova ordinanza nella quale oltre alla sanzione pecuniaria di 1000 euro per chi rifiuta le cure prevede anche una denuncia. Il caso più eclatante è quello dell’imprenditore vicentino, che dopo aver rifiutato il ricovero ha contagiato altre persone ed ora si trova ricoverato in rianimazione. Di questo caso ha parlato anche il figlio, dichiarando che la famiglia era contraria a questa posizione e inoltre che all’interno dell’azienda non ci sono problemi di contagio, anche per il grande controllo che viene svolto con regolarità.

ULTIME NOTIZIE, ALLARME MOVIDA NEL WEEKEND

Nello scorso fine settimana la cosiddetta “movida” ha visto assembramenti in numerose località, non soltanto balneari. I governatori delle regioni continuano a chiedere, specialmente ai giovani, di evitare assembramenti, ma le richieste finora sembrano rimanere inascoltate. Preoccupano anche i dati relativo all’acquisto di mascherine protettive, notevolmente calato nell’ultima settimana, come un segnale della scarsa responsabilità delle persone e le poche risposte positive alle richieste di effettuare i tamponi che vengono effettuate telefonicamente dalle Asl.

ULTIME NOTIZIE COVID-19, 11,5 MILIONI DI CONTAGI IN TUTTO IL MONDO

Nella giornata di oggi è stato superato il muro degli 11,5 milioni di contagi totali nel mondo e continua a preoccupare il dato relativo agli Stati Uniti, oltre che la situazione nei paesi del Sud America. Nel mondo l’India è il terzo paese in classifica per numero di contagi. Il Covid 19 torna a fare paura anche in Austria e Svizzera, mentre l’OMS ha ricevuto un appello da parte di un gruppo di medici con la richiesta di inasprimento delle sanzioni. Intanto in Francia c’è la stata la riapertura del famoso Museo del Louvre.



