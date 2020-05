ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: in Italia trend ancora in calo (6 maggio)

Pubblicità

Il bilancio dell’epidemia di coronavirus in Italia mostra data positivi anche nella giornata di oggi, con tutti i dati che sono in calo, con la sola eccezione del numero dei morti che è tornato sopra quota 200, raggiungendo il numero di 236, dopo che nella giornata di ieri erano stati registrati 195 decessi. Tutti gli altri dati sono positivi, con una netta riduzione per quanto riguarda il numero dei malati in “isolamento domiciliare”. Guardando al numero dei nuovi contagi si registra solo 1 caso ogni 50 tamponi effettuati, un dato che riporta indietro alla data del 10 marzo che era il secondo giorno del “lockdown“. Resta ancora critica la situazione della Lombardia che ha fatto registrare 500 nuove persone positive al Covid 19, il 46% del totale nazionale. Cala anche il numero delle persone ricoverate nei reparti di “terapia intensiva” che oggi sono 1.427.

ULTIME NOTIZIE, FASE 2, 360MILA CONTROLLI IL PRIMO GIORNO

La prima giornata della fase 2 ha portato ad un incremento dei controlli, sia sulle attività che sulle persone fisiche. In totale le forze dell’ordine hanno effettuato quasi 360mila controlli, emettendo 3691 sanzioni nei confronti degli inadempienti, mentre nella giornata di domenica, ad un numero inferiore di controlli, circa 300mila, le sanzioni emesse erano state un numero maggiore, 5325. Un dato positivo, che va in controtendenza con quello che si poteva prevedere visto il leggero allentamento delle norme di sicurezza ed il rientro al lavoro di molte persone.

ULTIME NOTIZIE, GOVERNO PENSA AD ANTICIPO DI ALCUNE RIAPERTURE

Sono proseguiti anche nella giornata odierna i colloqui a livello governativo e con le varie regioni per un possibile anticipo nelle riaperture per alcuni settori che erano stati messi in calendario per inizio giugno. Si tratta dei bar, dei ristoranti, dei centri estetici e dei parrucchieri. Naturalmente questo dipenderà dalla curva dell’epidemia, come ha ricordato il governatore dell’Emilia, Bonaccini. Intanto i ristoranti si preparano alla riapertura, attendendo le indicazioni da parte del governo, ma nella stragrande maggioranza dei casi si sono detti contrari all’utilizzo dei pannelli in plexiglass. Intanto si lavora con il sistema dell’asporto, ma i clienti non sono aumentati in modo notevole rispetto alle consegne a domicilio e ci sono allarmi da parte degli esercenti.

ULTIME NOTIZIE, DECRETO MAGGIO DA 55 MILIARDI DI EURO

Il nuovo decreto per il sostegno alle imprese non è stato ancora elaborato in via definitiva da parte del Governo ed il Premier intende sentire sia le imprese che i sindacati per definire le nuove misure e specificatamente del “reddito di emergenza“. Gli incontri avverranno tra il tardo pomeriggio del 5 maggio e la mattina del giorno seguente e successivamente sarà varato il decreto che avrà un valore di 55 miliardi di euro.

ULTIME NOTIZIE, TRUMP: “DA CINA TREMENDO ERRORE SU CORONAVIRUS”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, resta sulle sue posizioni riguardo al coronavirus definendo “tremendo” l’errore che la Cina avrebbe commesso sul coronavirus. Prima di lui era arrivata anche la dichiarazione di Mike Pompeo, che aveva citato un rapporto del Dipartimento per la Sicurezza. Una posizione che non è condivisa da Pechino e dall’OMS che ribadiscono non ci siano prove certe in merito. A confutare le dichiarazioni di Donald Trump anche Fauci, uno dei massimi esperti statunitensi della situazione che è anche un consulente della “Casa Bianca” ed ha spiegato che la nascita del virus non è avvenuta in laboratorio.



