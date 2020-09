Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, coronavirus India: più di 6 milioni di casi

Non arrivano senza dubbio buone notizie dall’India per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, la seconda nazione più popolosa dell’Asia dopo la Cina ha sfondato quota 6 milioni di casi. A comunicarlo è stato il ministero della salute dello stesso paese, citato dall’edizione online dell’agenzia Ansa. 6.1 i milioni di infetti registrati da quando è scoppiata l’emergenza, con l’India che sembra ormai prossima a superare i contagi degli Stati Uniti, al momento la nazione con più infetti da covid-19 al mondo. Numerose anche le vittime, quasi 100mila, un numero molto alto tenendo conto che in India il coronavirus è giunto diverse settimane dopo la Cina e l’Europa. La situazione a livello globale resta molto critica, i morti da covid sono un milione, e l’Oms invita costantemente a non abbassare la guardia e a mantenere le misure di restrizione. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie covid, obbligo mascherine Sicilia

Cresce la lista dei governatori che impongono l’uso delle mascherine all’aperto. Ieri il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che da mercoledì rende obbligatorio l’uso di questi dispositivi fuori casa. “I casi di Covid continuano ad aumentare: occorre mantenere la massima prudenza per proteggere i più fragili”, ha dichiarato il governatore. Alla lista comunque potrebbe aggiungersi presto anche la Regione Lazio sebbene finora il presidente Nicola Zingaretti si sia limitato a richiamare al rispetto delle regole sventolando lo spettro di “un nuovo lockdown”, invece l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, ha definito inevitabili altre restrizioni come l’obbligo di mascherine se la situazione dei contagi dovesse peggiorare ulteriormente. Al momento quindi non c’è una linea comune sulle mascherine. Il richiamo a principi comuni potrebbe arrivare dal Comitato tecnico scientifico che si riunirà domani.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS: BOLLETTINO ITALIA

I numeri del bollettino domenicale confermano il numero dei decessi di sabato, 17, mentre sono in leggero calo i nuovi contagi, 1766, che corrispondono anche ad un numero minore di tamponi effettuati. Tra le regioni nessun caso in Valle d’Aosta mentre la regione con il numero più alto è la Campania con 245. Oltre quota 200 muovi casi anche la Lombardia con 216, mentre supera i 100 casi anche la Sardegna che arriva a 139 nelle ultime 24 ore. In totale fino a ieri in Italia sono stati eseguiti più di 11 milioni di tamponi. In totale le persone che sono positive ad oggi sono 49.618 mentre aumentano di 7 anche i ricoveri in terapia intensiva. Per quanto riguarda i numeri delle scuole, ad oggi sono in totale 528 quelli nei quali si sono registrati dei casi di contagio, un aumento esponenziale rispetto a prima della riapertura, quando le scuole con positivi erano solo 18 in totale sul territorio nazionale. Nella maggior parte dei casi, circa i tre quarti, le positività sono state registrate sugli studenti, mentre si docenti sono stati colpiti nel 12,5% dei casi.

ULTIME NOTIZIE, APPELLO OMS ALL’ONU

L’OMS ha lanciato un appello all’ONU affinché le sperimentazioni per il vaccino contro il coronavirus siano fatte in una alleanza “globale”. Nel mondo infatti il numero totale dei decessi sta per superare quota 1 milione e in molti paesi dove vigono le restrizioni si stanno verificando delle proteste di piazza. In Tunisia, a causa del coronavirus, si sta assistendo ad un netto crollo del turismo, mentre le autorità sanitarie francesi temono che il loro sistema vada in tilt.

I RISULTATI SPORTIVI DELLA DOMENICA

Nella giornata del campionato di calcio di serie A spicca il successo “tennistico” del Napoli contro il Genoa che sconta anche l’assenza di 2 giocatori contagiati dal Covid 19. Vince in trasferta anche il Milan a Crotone e il Sassuolo sul campo della neopromossa La Spezia. Vittoria casalinga per il Verona nei confronti dell’Udinese nel derby del Triveneto. La Roma invece ha formato la Juventus sul 2 a 2. Si è corso anche il GP di Formula Uno a Sochi, in Russia, con il successo di Bottas su Mercedes, che ha approfittato della penalizzazione inflitta al compagno di squadra Hamilton.

ULTIME NOTIZIE, A MILAZZO MORTA UNA GUARDIA COSTIERA

Una morte tragica, quella di Aurelio Visalli, un sottufficiale appartenente alla Guardia Costiera che si era gettato in mare nella giornata di ieri per salvare due ragazzi che incautamente stavano facendo il bagno nonostante il mare agitato. Il sottufficiale aveva 40 anni ed era padre di due bambini. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina dopo un giorno intero di ricerche a Milazzo. Il cognato ha accusato di averlo mandato in mare solo con il “salvagente”.

ULTIME NOTIZIE, RICOVERATA BAMBINA CHE HA INGERITO MARJUANA

Nei giorni scorsi presso l’ospedale San Matteo di Pavia era stata ricoverata una bambina di 14 mesi che si trovava in uno stato di coma. I medici sono riusciti a salvarla, ma dall’analisi delle urine è risultato che la piccola aveva ingerito della marjuana. Dopo il risultato delle analisi la bambina è stata affidata ad una struttura protetta.



