ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: infermieri in prima linea (13 maggio)

Pubblicità

Oggi si è celebrata la giornata internazionale degli infermieri, mai così al centro dell’attenzione come quest’anno che sono in prima linea contro il covid-19. Secondo i conteggi resi noti dalla Fnopi, sono 39 gli infermieri che sono morti in questi mesi, oltre a moltissimi contagiati. In totale sono circa 500mila gli infermieri, che rappresentano la metà delle persone che operano nel settore della sanità. Di questi quasi l’80% sono impegnati all’interno degli ospedali mentre 80mila circa operano come liberi professionisti. In questo periodo per fronteggiare l’emergenza ne sono stati assunti oltre 23mila in tutto il territorio nazionale e sono stati anche protagonisti di molte storie che hanno appassionato il mondo dei social. Pubblicità

ULTIME NOTIZIE DATI CONFORTANTI, DECESSI SOTTO QUOTA 200

decessi che restano ancora sotto quota 200, mentre è calato il rapporto dei nuovi casi con i tamponi effettuati che è il minimo da quando è iniziata l’epidemia. In molte regioni anche oggi non sono state registrate nuove vittime ed anche il numero delle persone che sono ricoverate nei reparti di “terapia intensiva” è in calo, e si è attestato a 952 con una diminuzione di 47 rispetto al giorno precedente. Purtroppo la situazione più grave riguarda sempre la regione Lombardia, seppur i numeri siano in decrescita anche nel suo territorio. Il numero totale dei decessi in tutta Italia è arrivato a 30.911 persone. Continuano ad essere confortanti i dati odierni relativi al coronavirus con iche restano ancora, mentre è calato il rapporto dei nuovi casi con ieffettuati che è ilda quando è iniziata l’epidemia. In molteanche oggi non sono state registrate nuoveed anche il numero delle persone che sono ricoverate nei reparti di “” è in calo, e si è attestato acon unadirispetto al giorno precedente. Purtroppo lapiùriguarda sempre la regione, seppur i numeri siano inanche nel suo territorio. Il numero totale deiin tutta Italia è arrivato a

ULTIME NOTIZIE, LUNEDI’ 18 MAGGIO PRIME RIAPERTURE NEGOZI

riunione in videoconferenza tra i rappresentanti del governo ed i governatori delle regioni è stata raggiunta una intesa che prevede la riapertura di varie categorie di esercizi commerciali da lunedì 18 maggio, con possibili differenziazioni tra le varie regioni. Si tratta di categorie importanti dal punto di vista commerciale come i negozi al dettaglio, numeri del contagio, con ogni regione che potrà gestire direttamente le riaperture e il governo che avrà la possibilità di intervenire nuovamente in caso di aumenti di contagi. Le linee guida da seguire per queste categorie saranno disponibili entro la fine della settimana. Nel corso dellaintra ideled idelleè stata raggiunta una intesa che prevede la riapertura di varie categorie di esercizi commerciali da, con possibilitra le varie regioni. Si tratta didal punto di vistacome i negozi al dettaglio, i ristoranti ed i bar e i servizi per la cura della persona. Naturalmente tutto è legato aidel, con ogni regione che potrà gestire direttamente lee ilche avrà la possibilità di intervenire nuovamente in caso di aumenti di contagi. Leda seguire per questesaranno disponibili entro la fine della

ULTIME NOTIZIE, MOBILITA’ FRA REGIONI, IL GOVERNO FRENA

aspetto che sarà affrontato riguarda la mobilità delle persone tra una regione e l’altra, per la quale finora non sono state fissate date. Anche in questo caso sono le regioni a spingere per una accelerazione, con possibilità di concessione di questo tipo di mobilità fin dal 1° giugno. Un argomento sul quale si registra una frenata da parte del ministro Boccia il quale ha parlato di possibilità solo tra le zone con un “basso rischio“. Anche in questo caso a comandare saranno le curve epidemiologiche delle prossime settimane. Altre ipotesi di riaperture riguardano anche la possibilità 4 maggio. Il prossimoche sarà affrontato riguarda ladelle persone tra una, per la quale finora non sono state fissate date. Anche in questo caso sono lea spingere per una, con possibilità di concessione di questo tipo difin dal. Unsul quale si registra una frenata da parte delil quale ha parlato di possibilità solo tra le zone con un “b“. Anche in questo caso a comandare saranno le curvedelle prossime settimane. Altrediriguardano anche la possibilità di frequentazione degli amici, oltre che dei congiunti , che è possibile dallo scorso