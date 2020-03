ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Coronavirus, Iran in quarantena (20 marzo)

Il presidente Hassan Rohani, con una lettera indirizzata ai cinque ex ministri della Salute e 17 eminenti specialisti e docenti universitari, ha imposto al popolo una severa quarantena per contenere la diffusione del coronavirus. Nel provvedimento si prevede la chiusura di tutti i negozi e le attività ritenute non necessarie, anche in vista della vigilia delle celebrazioni del Capodanno persiano, che inizieranno domani.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS: 82 NUOVI CASI IN INDONESIA

Le autorità sanitarie dell’Indonesia hanno registrato 82 nuovi casi di contagio da Covid 19. E’ la prima nazione del Sud est asiatico ad avere avuto un aumento delle persone infette. Il numero delle persone colpite dal virus ha raggiunto quota 309. Lo riferisce Achmad Yurianto, portavoce del governo per l’emergenza coronavirus e direttore generale del Dipartimento per la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della Salute. Il presidente indonesiano, Joko Jokowi, ha imposto alla popolazione di rimanere a casa per contenere la diffusione dell’epidemia. Per il momento non è stato dichiarato lo stato di emergenza.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS: AUSTRIA, QUASI 2000 CASI ACCERTATI

In Austria le persone positive al coronavirus hanno raggiunto quota 1.843. Ovvero, 372 in più rispetto al giorno precedente. In aumento anche il numero dei morti, 9 complessivamente. I test dei tamponi effettuati sono 13.724. Situazione preoccupante per gli abitanti del Tirolo dove i casi positivi sono saliti a 474. Il governatore Guenther Platter ha imposto misure radicali, mettendo 279 comuni del Land in isolamento. Le misure restrittive dureranno fino al 5 aprile.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS: POSITIVI DUE ITALIANI A SHANGHAI

Due italiani, arrivati a Shanghai l’11 marzo, sono risultati positivi al test del coronavirus nel periodo obbligatorio di isolamento per 15 giorni. I due connazionali sono stati classificati dalla Cina come i primi “due casi importanti” registrati. Il primo cittadino italiano è stato confermato positivo il 15 marzo; il secondo il 13 marzo. L’autorità governativa ha confermato alla stampa che la popolazione si sta comportando con molta disciplina, conformandosi alle regole statuite per ridurre al minimo il rischio di diffusione dell’epidemia.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, PRIMO DECESSO IN RUSSI

Le autorità sanitarie hanno registrato il primo caso di decesso in Russia legato al coronavirus. E’ una donna di 79 anni, con patologie pregresse. La morte è avvenuta nel reparto di malattie infettive dell’ospedale n. 2 di Mosca. Lo riferisce la stampa russa. Intanto come prima misura di contenimento la Russia ha chiuso le frontiere: il governo ha impedito l’ingresso dal 18 marzo al 1 maggio.

ULTIME NOTIZIE, NON SI ARRESTA L’EPIDEMIA IN ITALIA

L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha riferito alla stampa che in Lombardia sono stati registrati 14.649 persone contagiate da Covid 19 e 1420 morti, 202 in più rispetto al giorno precedente. Le persone ricoverate negli ospedali sono aumentate: 1273 in più. Nei reparti di terapia intensiva si contano 823 pazienti, con gravi problemi respiratori, 66 nuovi casi rispetto al giorno precedente. In provincia di Milano si registrano 1983 casi positivi. Secondo l’assessore regionale sono risultati ragionevoli su “una popolazione di oltre 3 milioni”.



