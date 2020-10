Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, coronavirus Italia: +2.844 infetti (4 ottobre 2020)

L’attenzione resta concentrata sull’andamento dei contagi da Coronavirus, che anche oggi sono aumentati: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.844 nuovi positivi, a fronte dei 2.499 di ieri. Si tratta dei numeri più alti registrati dal mese di Aprile, anche se rilevati grazie ad oltre 119.000 tamponi. Le regioni con più incremento sono Campania e Lombardia, mentre Molise e Valle D’ Aosta registrano zero contagi. Il governo sta valutando nuove misure ma esclude il lockdown: si ipotizzano chiusure mirate ed una stretta sugli orari di bar e ristoranti.Governo ed esperti raccomandano a tutti di scaricare la App Immuni per consentire il tempestivo tracciamento dei casi.

Ultime notizie: Trump e Melania positivi al coronavirus

Anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al Covid 19. Trump ha manifestato sintomi influenzali con febbre e tosse ed è stato ricoverato presso l’ospedale militare Walter Reed, dove viene sottoposto a terapie antivirali ma senza necessità di ossigeno supplementare. In un tweet oggi Trump ha scritto “penso di cavarmela bene”. La first Lady si trova in quarantena alla Casa Bianca, mentre il vice presidente Pence e lo sfidante Joe Biden sono risultati negativi. La campagna elettorale è stata interrotta ad un mese esatto dal voto; in caso di peggioramento delle condizioni di Trump i pieni poteri passeranno a Mike Pence come previsto dalla Costituzione americana.

Ultime notizie, violenta ondata di maltempo a nord-ovest

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sul Nord-Ovest del paese, provocando danni e vittime con piogge torrenziali, frane e venti fino a 120 km orari. La situazione peggiore si è registrata in Piemonte, in cui ci sono stati 1 morto e 17 dispersi. Una vittima anche in Valle d’ Aosta: si tratta di un vigile del fuoco colpito da un albero. A Limone Piemonte è esondato il rio Vermeragna, lasciando il paese completamente isolato; hanno rotto gli argini anche i fiumi Tanaro, Sesia e Dora travolgendo ponti e strade.

Ultime notizie, il punto sul processo a Salvini

Oggi Matteo Salvini è stato ascoltato presso il Tribunale di Catania nell’udienza preliminare per il caso della nave Gregoretti. Le prossime udienze si svolgeranno il 20 Novembre ed il 4 Dicembre, date in cui verranno ascoltati Conte, Di Maio, Toninelli ed altri membri del governo di allora. I pm hanno chiesto l’archiviazione del procedimento e Salvini si è detto soddisfatto.

Ultime notizie, Delphine Boel erede legeittima di re Alberto del Belgio

La cinquantaduenne Delphine Boel è stata dichiarata dal tribunale di Bruxelles erede legittima di re Alberto del Belgio. Nata da una relazione clandestina del sovrano Delphine ha acquisito così il titolo di principessa e gli stessi diritti dei fratellastri.

Ultime notizie, albergatori preoccupati per la stagione invernale

Dopo un’estate difficile gli operatori turistici sperano di salvare almeno la stagione invernale ma l’incertezza è alta a causa del Covid 19, che frena le prenotazioni. In Alto Adige e Valle d’Aosta sono stati confermati i mercatini di Natale.

Ultime notizie, Juventus-Napoli non si gioca causa covid?

La Asl di Napoli ha vietato alla squadra partenopea di partire per la trasferta di Torino contro la Juventus dopo che due calciatori ed un membro dello staff sono risultati positivi. La Lega ha poi “smentito” l’Asl annullando a sua volta l’annullamento: è giallo, gli azzurri se no si dovessero presentare rischiano la sconfitta a tavolino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA