ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus Italia, contagi altalenanti (12 agosto)

Continuano ad andare in altalena i dati dei nuovi contagi con un nuovo aumento dopo il calo di ieri. Oggi infatti solo 2 regioni, Molise e Valle d’Aosta non hanno avuto nuovi casi mentre il totale del Paese è di 412. A fronte di questi numeri dei contagi, resta stabile il numero dei decessi, 6 con solo 3 in più rispetto a ieri. Il totale delle persone che sono state contagiate dall’inizio dell’epidemia ha superato quota 251mila, mentre il totale dei decessi è di 35.415. L’incremento più forte nella giornata di oggi è quello della Sicilia con 89 nuovi casi, 71 dei quali sono migranti, seguita dalla Lombardia e dal Veneto. Preoccupano le autorità sanitarie i numerosi casi di positività che sono stai riscontrati su persone che avevano trascorso le vacanze nei paesi esteri. Molti casi sono stati segnalati anche su persone che frequentano le discoteche e la Regione Sardegna ha disposto nuovamente la chiusura non prorogando l’ordinanza che ne consentiva l’apertura. Anche l’Emilia Romagna ha varato una ordinanza nella quale si prevedono tamponi per tutti i cittadini che rientrano da vacanze in Spagna, a Malta ed in Grecia.

ULTIME NOTIZIE BONUS IVA, 3 I DEPUTATI CHE L’HANNO RICHIESTO

Le notizie sul caso del “bonus IVA” continuano ad aggiornarsi. I deputati che avrebbero ottenuto l’importo del bonus sarebbero tre, due dei quali della Lega ed uno appartenente al M5S. Per quanto riguarda la pubblicazione dei loro nomi l’INPS si è trincerata dietro il rispetto della privacy, ma in giornata è intervenuto il Garante della privacy il quale ha dichiarato che i nomi di queste persone possono essere pubblicati in quanto sono personalità pubbliche ed anche il sussidio richiesto è pubblico. Per questo non si può quindi chiamare in causa la “riservatezza“.

ULTIME NOTIZIE, PUTIN: RUSSIA HA VACCINO PER CORONAVIRUS

Con un annuncio in diretta televisiva Vladimir Putin ha annunciato la registrazione del primo vaccino contro il coronavirus, che si chiamerà “Sputnik V“. Il presidente della Russia ha inoltre ha rivelato che questo vaccino è già stato somministrato a sua figlia. In vaccino dovrebbe essere pronto per entrare in circolazione dal prossimo 1 gennaio. Perplessità dopo l’annuncio sono state manifestate da parte della Germania e degli USA, ed anche l’OMS è stata molto causa raccomandando che siano seguite attentamente tutte le procedure del caso.

ULTIME NOTIZIE, VIRGINIA RAGGI SI RICANDIDA SINDACA DI ROMA

L’attuale sindaca della capitale, Virginia Raggi, ha reso nota la sua intenzione di ricandidarsi per il prossimo mandato ed ha ottenuto anche l’appoggio del padre spirituale del movimento Beppe Grillo. Questa autocandidatura che secondo il M5S dovrà essere poi confermata dalla base, scompagina i piani dei politici che premevano per un accordo con il PD per la poltrona di sindaco della capitale. Ora i Dem di Zingaretti dovranno puntare su un nome di “spessore” e si sono sentite voci riguardanti David Sassoli.

ULTIME NOTIZIE, CASA DI UN DISABILE DATA ALLE FIAMME A CASTROVILLARI

Un “branco” di 5 giovani, compresi 2 minorenni, ha dato alle fiamme la casa di un disabile a Castrovillari, in Calabria. I tre maggiorenni sono stati arrestati dalla polizia per questo atto inqualificabile e violento ai danni di un invalido civile, Prima di bruciare la casa i giovani hanno anche colpito il disabile con dei violenti getti d’acqua.

ULTIME NOTIZIE, UN FERRAGOSTO CALDO IN ITALIA

Il Ferragosto si sta avvicinando in una situazione caratterizzata da afa e caldo intenso in tutte le regioni italiane, con maggiori possibilità di situazioni temporalesche nelle zone del nord Italia nelle giornate precedenti, il 13 ed il 14. Le località di mare secondo i report che sono disponibili sono tutte affollate anche per la propensione degli italiani di passare le vacanze nel nostro Paese.

