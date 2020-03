ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus, le regioni a rischio contagio (9 marzo)

Il presidente del Consiglio ha firmato un decreto che delimita le possibilità di movimento nelle zone colpite da Covid 19. Giuseppe Conte ha precisato che non si tratta di un “divieto assoluto”. E’ consentito spostarsi per lavoro, per le emergenze e per motivi di salute. Le regioni a rischio contagio dove è vietato entrare ed uscire fino al 3 aprile sono: Lombardia e 14 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche. Le forze dell’ordine potranno fermare ogni cittadino e chiedere spiegazioni circa lo spostamento nella zona a rischio contagio. Sono stati sospesi in tutto il Paese le manifestazioni in luoghi pubblici e privati, ogni tipo di spettacolo, compresi quelli cinematografici e teatrali, musei, cerimonie religiose, civili e funebri. E’ stato sospeso l’accesso ai musei. Interrotte le partite di basket di serie A. Il Gran Premio del Bahrein si terrà a porte chiuse.

Ultime Notizie, l’assalto ai treni prima del decreto

Prima che il decreto venisse approvato, durante la notte oltre 500 persone hanno tentato di salire sui treni delle due stazioni ferroviarie di Milano in partenza verso sud. In mattinata le due stazioni sono state presidiate dalle forze dell’ordine. Circa 200 persone, per timore di non ritornare al loro Paese, si sono spostate al terminal dei pullman di Lampugnano, in attesa degli autobus. Sono intervenuti i militari per bloccare gli spostamenti. All’aeroporto di Linate in mattinata la situazione è stata serena: pochissime partenze e pochi voli cancellati.

Ultime Notizie, il prefetto di Lodi positivo al test del coronavirus

Marcello Cardona, prefetto di Lodi, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo ha riferito lo stesso prefetto all’ANSA. Ora si trova in isolamento in prefettura. Sono risultati positivi anche il vicario del prefetto e il capo di gabinetto. Le loro condizioni al momento non sono in pericolo di vita. Anche Alberto Cirio, presidente del Piemonte, è risultato positivo al test. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Lo riferisce la Regione Piemonte.

Ultime Notizie, il Veneto si oppone all’isolamento

Il Veneto si è opposto all’isolamento di tre zone nella regione annunciate dal Dpcm. Il comitato tecnico scientifico di supporto all’Unità di crisi ha domandato al governo “lo stralcio delle 3 province di Padova Treviso e Venezia dal decreto”. Nelle controdeduzioni inviate al governo si è precisato come la misura adottata è scientificamente inadeguata all’andamento epidemiologico.

Ultime Notizie, crolla albergo a Quanzhou

Alle 19.30 ora locale un albergo a Quanzhou che ospitava 71 persone in quarantena è crollato. 48 persone sono state estratte vive dalle macerie, 23 risultano ancora dispersi, dieci i morti. Edificato nel 2018, con 80 camere, l’Hotel era stato modificato in un centro di accoglienza sanitaria dove soggiornavano persone risultate positive al test del coronavirus. Lo riferiscono diverse fonti locali del Beijing News. Sul luogo sono intervenuti quasi 700 soccorritori. Indagini avviate per conoscere la causa del disastro.



