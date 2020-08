ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, meno decessi ma più contagi (14 agosto)

Mentre cala il numero dei decessi rispetto a quelli di ieri, 6 contro 10, continua l’aumento dei contagi che raggiunge quota 523, numero che fa alza il livello di preoccupazione. Dei sei morti, 2 sono stati registrati in Lombardia, dopo alcuni giorni nei quali si erano registrate zero vittime. Due anche i decessi in Veneto, uno in Piemonte ed uno nel Lazio. A far crescere il numero dei contagi sono le persone che rientrano da vacanze all’estero e anche il numero delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva è salito a 55, 2 più della giornata di ieri. L’unica regione nella quale non si sono registrati casi è la Valle d’Aosta. Questa nuova impennata dei contagi potrebbe anche portare a maggiori restrizioni locali per sabato, giorno di Ferragosto, e per domenica.

ULTIME NOTIZIE, USA MEDIANO SU ACCORDO TRA ISRAELE ED EMIRATI ARABI

Con la mediazione di Donald Trump, che ha poi emesso l’annuncio, è stato trovato un accordo diplomatico tra lo stato di Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Il premier israeliano Netanyahu ha rinunciato all’annessione di alcuni territori della Cisgiordania, che era stata annunciata ma non era stata portata a termine. Dopo questo accordo, che fa partire le relazioni diplomatiche tra i due stati, Trump si è detto convinto che in futuro anche altri paesi islamici potranno stringere accordi di questo tipo con Israele.

ULTIME NOTIZIE, TRIDICO RIFERIRA’ SU 600 EURO AI PARLAMENTARI

Questa mattina, 14 agosto, è in programma nell’aula di Montecitorio l’intervento del Direttore Generale dell’INPS, Tridico, che parlerà e risponderà alle domande dei deputati relativamente al Bonus di 600 Euro per le partite IVA, che nei giorni scorsi ha suscitato moltissime polemiche da parte di tutti i partiti in quanto richiesto e percepito da molti politici sia a livello nazionale che locale. La seduta è in programma alle 12.00 e secondo il presidente della Camera, Fico, è la sede più opportuna per richiedere chiarimenti sul caso.

ULTIME NOTIZIE, FURBETTI DEL BONUS: LEGA SOSPENDE DEPUTATI

Sempre relativamente al Bonus di 600 Euro la Lega ha fatto sapere di avere sospeso i deputati Dara e Murelli che avevano ottenuto questo rimborso. Nella comunicazione fatta dal Capogruppo a Montecitorio, Riccardo Molinari, si rende noto che sono state verificate le posizioni di entrambi e che la sospensione è stata confermata.

ULTIME NOTIZIE, MUORE CAVALLO NELLA REGGIA DI CASERTA: PROTESTE ANIMALISTE

La morte di un cavallo avvenuta alla Reggia di Caserta, mentre stava trainando una carrozza ha destato molto scalpore. Gli accertamenti amministrativi che sono stati disposti dopo il decesso dell’animale, hanno inoltre portato alla luce il fatto che il cavallo non fosse autorizzato per quella mansione. Di questo caso si è interessato anche il sindaco della città campana, Carlo Marino, che ha fornito tutti i dettagli relativi al caso.

