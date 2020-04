Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus: migliaia di decessi nel mondo (27 aprile)

Pubblicità

In Spagna sono stati confermati 223 mila contagi, con oltre 22 mila decessi. Lo riferisce la Johns Hopskins University. Il Ministero della sanità parla di 378 morti nelle ultime 48 ore, un leggero aumento rispetto ai 367 decessi accertati negli ultimi due giorni. La Spagna risulta essere il primo Paese con il maggior numero di medici ed infermieri infettati dalla pandemia, secondo i dati ufficiali del Ministero della sanità. Lo riferisce El Periodico de Catalunya. Il ministro della sanità spagnolo, Salvador Illa, nell’ultima conferenza stampa, ha parlato di oltre 35 mila contagi tra medici e infermieri dall’inizio della diffusione del virus. Nonostante l’allarme sanitario non sia cessato, il governo spagnolo ha dato il via libera alla fase 2. A partire da oggi in tutto il territorio spagnolo è entrato in vigore la deroga parziale delle misure di lockdown per i minori di anni 14. La delibera del Ministero della Salute è stata pubblicata ieri sulla gazzetta ufficiale. Il nuovo provvedimento prevede che i minori usciranno dall’abitazione solo un’ora al giorno, accompagnati da una persona maggiorenne. Restano in vigore tutte le altre misure di contenimento. Il premier Pedro Sanchez sta valutando con il Comitato tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale un rallentamento delle misure di sicurezza a partire dal 15 di maggio.

Il bilancio dei morti causati dal virus SARS-CoV-2 negli Stati Uniti è peggiorato. Nelle ultime 48 ore il numero dei decessi è salito a 2494. In totale il numero delle vittime in America ha superato 53 mila unità, con oltre 900 mila casi di infezione, secondo gli ultimi dati forniti dalla John Hopkins University. I dati incoraggianti dei casi di decesso e di guarigione registrati nella scorsa settimana sono stati smentiti in giornata. Per limitare la diffusione del coronavirus, numerosi responsabili delle strutture sanitarie sparse in tutto il Paese hanno proposto ai vari governatori di incrementare gli esami dei tamponi su tutta la popolazione americana. Lo riferisce il Wall Street Journal.

Ultime notizie, 119 positivi ricoverati allo Spallanzani

Le persone ricoverate per coronavirus all’interno dello Spallanzani sono complessivamente 119. Di questi, 20 pazienti sono in condizioni critiche. Lo riferisce il bollettino medico dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. A causa dell’elevato numero di persone ricoverate, 361 pazienti asintomatici sono stati trasferiti in altre sedi sanitarie o in isolamento domiciliare. Si prevedono altri trasferimenti nella giornata di domani. Il direttore scientifico del nosocomio, Giuseppe Ippolito, ha riferito alla stampa che le regioni non devono cedere alle pressioni politiche, ma ragionare sulla base dei soli dati sanitari ufficiali. Per la fase 2, prosegue Ippolito, non si devono troppo alleggerire le misure di contenimento per evitare la nascita di nuovi focolai.



