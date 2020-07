ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Coronavirus: nuovi lockdown nel mondo (25 luglio)

In aumento i casi di Covid 19 negli Stati Uniti: nell’ultima settimana si sono registrati numerosi focolai, soprattutto in California, Texas e New York. In tutto i casi positivi in America dall’inizio della pandemia sono oltre 15 milioni di persone infette, mentre le vittime più di 600 mila. Lo ha riferito la Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti sono al primo posto nella classifica mondiale ad essere il Paese più danneggiato dal coronavirus. Seguono il Brasile e la Russia che nelle ultime 24 ore ha registrato più di 800 mila casi positivi.

Ultime notizie, Coronavirus: 84mila morti in Brasile

In Brasile dall’inizio della pandemia si contano più di 84 mila vittime per Covid 19. Tra martedì e giovedì le autorità sanitarie locali hanno registrato oltre 1000 casi positivi, portando il numero totale a 84.082. Nelle ultime 24 ore le segreterie sanitarie dei 27 governi statali hanno comunicato altri 1000 casi di contagio da Covid 19, portando al secondo posto il Brasile tra i paesi più colpiti dal mese di febbraio. Complessivamente il numero dei contagi è salito a 2 milioni. Secondo i ricercatori dell’Istituto Fiocruz, specializzati nelle malattie infettive, il numero dei contagi potrebbe essere superiore poiché nel mese di giugno non sono stati effettuati i test del tampone.

Ultime notizie, Coronavirus: nuovo lockdown in Argentina

Le autorità sanitarie dell‘Argentina hanno registrato un nuovo record di contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore si contano oltre 6 mila persone contagiate, portando complessivamente il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia a quota 148.027. Visto l’elevato numero dei morti il governo ha deciso di porre il Paese in lockdown. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Telam. Le autorità sanitarie hanno manifestato al governo grande preoccupazione per l’evoluzione della curva dei contagi: nelle ultime 48 ore le cliniche private e gli enti ospedalieri sono stati assaliti dalle persone con sintomi da Covid 19. In generale la situazione delle persone più gravi colpite dal virus ( + 915) sta creando grosse preoccupazioni, con un’occupazione di letti nelle sale intensive del 60 % in tutto il Paese e del 70 % nella zona di Buenos Aires che ha registrato il 90% delle persone infette nelle ultime 48 ore.

Ultime notizie, Coronavirus: Russia situazione delicata

Le autorità sanitarie della Russia hanno registrato oltre 800 mila casi di contagio da coronavirus dall’inizio della fine di febbraio. Secondo il centro operativo nazionale anticoronavirus, il governo russo potrebbe inasprire le norme di sicurezza per contenere la diffusione del virus Sars Cov 2. Nel corso delle ultime 48 ore si registrano oltre 5 mila nuovi casi di infezione e 160 morti provocati dal nuovo virus. Secondo i dati ufficiali del Ministero della Sanità complessivamente il numero delle persone infette ha superato quota 13 mila. Le persone dimesse invece sono salite a 8.445 nell’ultima giornata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA