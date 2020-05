ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: nuovo caso a Wuhan (12 maggio)

Pubblicità

Le autorità sanitarie hanno registrato un nuovo caso di contagio da coronavirus a Wuhan, epicentro dell’epidemia da oltre due mesi. Lo ha reso noto la Commissione Sanità della città, secondo quanto riporta la Cnn. Il paziente è in gravi condizioni fisiche ed è stato subito ricoverato presso la terapia intensiva dell’ospedale di Wuhan. Anche la moglie è risultata positiva al test del tampone ed è stata registrata come asintomatica. Dal primo maggio nella zona di residenza dell’uomo infettato l’autorità sanitaria locale ha registrato in totale 20 casi positivi, tutti sottoposti a quarantena.

Ultime notizie, Coronavirus: oltre 20mila morti in America Latina

L’epidemia ha provocato oltre 20 mila morti in America Latina, secondo i dati ufficiali elaborati dall’Afp. Complessivamente si contano 20.150 decessi. L’America Latina è la regione più devastata dalla pandemia. Seguono l’Europa e il Nord America. Il Messico ha registrato dall’inizio della diffusione del coronavirus 3353 morti e l’Ecuador oltre 2 mila. Le autorità sanitarie nazionali dell’America Latina hanno esteso il lockdown fino al 15 di maggio, salvo ulteriori proroghe.

Ultime notizie, Coronavirus: cosa accade in Germania?

L’Istituto Robert Koch, l’organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive, ha registrato nelle ultime 24 ore 357 nuovi casi di contagio da Covid 19. Da domenica il centro epidemiologico tedesco aveva registrato che l’indice R, che misura la capacità di contagio – un aumentato non previsto del 1,1. Prima di imporre al governo tedesco misure di contenimento più restrittive, l’Istituto Robert Koch seguirà con la massima attenzione l’evoluzione del contagio nei prossimi giorni.

Diminuiscono i casi di infezione da coronavirus nel Veneto. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno registrato 19 casi di contagio. Dall’inizio dell’epidemia sono oltre 18 mila i casi accertati (+ 9 rispetto ieri). Lo riferisce il bollettino regionale. Nel Veneto i pazienti in sala intensiva sono 38, mentre quelli ricoverati nei reparti ordinari sono 400. Sulla base dei dati raccolti il presidente del Veneto ha riferito al governo l’intenzione di anticipare la riapertura dei esercizi non essenziali e di aprire le spiagge in vista della bella stagione. Infine, a conclusione del suo discorso, Luca Zaia ha chiesto un maggiore contributo economico per le famiglie.

Intorno alle 5 del mattino di ieri, gli abitanti di Roma hanno sentito una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. Secondo l’Ingv il terremoto è avvenuto a sud ovest di Fonte Nuova ad una profondità di 10 km. L’evento sismico è stato registrato dalla Sala sismica Ingv-Roma. Secondo la Protezione civile ed il centro operativo dei vigili di fuoco non risultano feriti né danni materiali, come confermato dal sindaco di Fontenuova Piero Presutti.



