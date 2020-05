Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Coronavirus ok curva contagi in Italia (26 maggio)

Pubblicità

Continua ad essere positiva la curva dei contagi da coronavirus con soli 300 nuovi positivi in tutta Italia. Un numero che fa ben sperare anche se i decessi rispetto alla giornata di domenica sono tornati a salire restando però sotto quota 100, con 92, 34 dei quali in Lombardia, dopo che ieri nella regione più colpita non erano stati segnalati morti. In aumento il numero dei guariti con diversi ospedali che hanno chiuso i loro reparti “covid”. In totale il numero delle persone che sono state contagiate dall’inizio dell’epidemia è arrivato a oltre 230mila, ma il calo degli ultimi giorni, nonostante la riapertura che è stata effettuata lunedì 18 premia le attenzioni che gli italiani hanno avuto rispetto al contagio, anche se alcune situazioni devono restare ancora sotto controllo.

Ultime notizie, 60mila assistenti civili per…

Da parte del ministro Boccia era stata ventilata la possibilità di ricorrere a un gruppo di 60mila assistenti civili per monitorare il comportamento delle persone in casi “limite” come ad esempio la movida. Questi assistenti avrebbero dovuto operare in modo gratuito e non avrebbero potuto multare i trasgressori, ma solo effettuare delle segnalazioni. La proposta è stata però bocciata nell’ambito della stessa maggioranza con M5S, Leu ed Italia Viva che si sono detti contrari.

Pubblicità

La situazione dei contagi in Brasile è letteralmente sfuggita di mano alle autorità sanitarie e i numeri delle persone contagiate lo vedono al secondo posto dopo gli Stati Uniti. Preoccupano molto anche i decessi con un incremento giornaliero che si è alzato fino a quasi 1000 al giorno, con un totale che ora è quasi di 24mila persone. Il premier brasiliano Bolsonaro è sotto attacco da parte di molte persone per la gestione dell’emergenza.

Pubblicità

Ultime notizie, Coronavirus: Movida problema centrale

I numeri del primo weekend dopo l’apertura quasi totale delle attività hanno confortato la scelta fatta dalle autorità centrali e regionali. Resta però un problema legato alla cosiddetta “movida” con assembramenti che si sono registrate in diverse città e con le foto che hanno circolato velocemente sui social scatenando le proteste con diversi sindaci che sono decisi a far rispettare le regole con tutte le misure possibili. Il sindaco Sala, a Milano, ha deciso che la vendita delle bevande da asporto deve essere limitata alle ore 19.00. Molto frequentate nel weekend anche le spiagge, seppur solo dalle persone della stessa regione, in attesa della riapertura dei transiti tra le regioni che dovrebbe avvenire dal 3 giugno prossimo.

Ultime notizie, caos all’interno della magistratura italiana

Le intercettazioni dei colloqui dei magistrati che sono state rese pubbliche da alcuni quotidiani hanno creato una situazione di grande caos all’interno della magistratura italiana e nella giornata di oggi è stato rinviato il processo in cui l’ex ministro Salvini era accusato relativamente ai fatti della nave “Gregoretti”, avvenuti proprio mentre ricopriva la carica di ministro dell’interno. Nella giornata di ieri erano avvivate anche le dimissioni di due membri importanti dell’Anm, Luca Poniz, che ricopriva la carica di presidente, e Giuliano Caputo, il segretario dell’associazione



© RIPRODUZIONE RISERVATA