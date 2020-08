ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, coronavirus oltre i 400 casi (7 agosto)

Tendenza in aumento per i casi COVID che oggi superano i 400 attestandosi su 402 con Lombardia Veneto ed Emilia Romagna che da sole hanno oltre la metà dei contagi totali. Pubblicati i verbali del Comitato Tecnico Scientifico dai quali emerge che le indicazioni tecniche, riportate nel verbale del 7 marzo, auspicavano limitazioni su base territoriale mentre il Governo sceglie misure analoghe per tutto il territorio nazionale. Mancano i verbali delle riunioni precedenti, quelle in cui, verosimilmente, si parò della chiusura della bergamasca. Il Ministro Speranza sottolinea come sia stato proprio il rigore del Governo a fare in modo che l’Italia sia oggi fra i paesi con il minor tasso di contagio visto che, nel frattempo crescono notevolmente i contagi in Europa, con Spagna e Germania che hanno raggiunto numeri importanti di contagi.

ULTIME NOTIZIE, VIA LIBERA A FIERE E NAVI DA CROCIERA

Ripartono le fiere e tornano in mare le navi da crociera, restano le mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi e la distanza interpersonale di un metro anche sui treni, almeno fino al prossimo 15 ottobre. Ancora allo studio le regole per l’apertura delle scuole con dubbi sui banchi singoli. Saranno i dirigenti scolastici a stabilire gli orari delle lezioni e a disciplinare l’eventuale integrazione con didattica a distanza.

ULTIME NOTIZIE, LICENZIAMENTI BLOCCATI FINO AL 15 NOVEMBRE

Raggiunto un accordo sul difficile tema dei licenziamenti che restano bloccati fino al 15 novembre per chi usufruisce di cassa integrazione e sgravi fiscali quali incentivi per le aziende. Cresce, anche se ben lontani dai dati pre-crisi, la produzione industriale mentre negativi sono i dati sul turismo su cui pesa, oltre alla paura del contagio e alla minore disponibilità economica degli italiani, l’assenza di stranieri fra tutti russi e americani.

ULTIME NOTIZIE ESPLOSIONE BEIRUT, FINORA 137 VITTIME ACCERTATE

Fra le 137 vittime fino ad ora accertate per la terribile esplosione avvenuta al porto di Beirut, capitale del Libano. Una decina anche gli altri connazionali feriti ma non in gravi condizioni. Nel paese dei cedri, già in crisi per le difficoltà economiche aggravate dall’emergenza COVID, mentre si scava ancora cresce la rabbia dei cittadini che parlano di catastrofe annunciata. Il Ministro degli Esteri Di Maio parla di aiuti al Libano assolutamente necessari per consentire di stabilizzare l’intera area.

ULTIME NOTIZIE DELITTO VIA POMA, DA 30 ANNI NESSUNA VERITA’

Dopo 30 anni di indagini e misteri, ancora ignoto il colpevole dell’uccisione della ventunenne Simonetta Cesaroni uccisa a coltellate in un appartamento dove lavorava. Il portiere dello stabile morì suicida poco prima di essere interrogato sul caso. Il dolore della famiglia che parla di abbandono.

