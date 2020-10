ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, paura per un nuovo lockdown (16 ottobre)

decessi è salito notevolmente con un totale di 83 in tutta Italia. Incremento anche per le terapie intensive dove si contano 47 ricoveri in più rispetto alla giornata precedente. Notevole anche lo sforo delle autorità sanitarie in quanto si è registrato anche il nuovo record di tamponi, oltre 163mila. In calo i guariti con 1899, con un calo rispetto alla giornata di mercoledì. Il totale di persone contagiate dall’inizio è salito a quasi 246mila. Nelle regioni l’aumento più significativo è quello della Lombardia, unica sopra quota 2mila casi, ma anche la Campania con 1.127 e il Piemonte con 1.033 hanno superato quota mille. Tra le altre 600 nuovi casi per il Veneto, 594 per il Lazio e 581 per la Toscana. Tra i positivi al coronavirus di oggi anche due famosissimi sportivi come Federica Pellegrini e Valentino Rossi. Continua anche nella giornata di oggi l’escalation dei contagi che ha raggiunto quota 8.804 . Anche il numero deiè salito notevolmente con un totale diin tutta Italia. Incremento anche per le terapie intensive dove si contanoin più rispetto alla giornata precedente. Notevole anche lo sforo delle autorità sanitarie in quanto si è registrato anche il nuovo record di, oltre. In calo i guariti con 1899, con un calo rispetto alla giornata di mercoledì. Il totale di persone contagiate dall’inizio è salito a quasi. Nelle regioni l’aumento più significativo è quello della Lombardia, unica sopra quota 2mila casi, ma anche lacone ilconhanno superato quota mille. Tra le altre 600 nuovi casi per il Veneto, 594 per il Lazio e 581 per la Toscana. Tra i positivi al coronavirus di oggi anche due famosissimi sportivi come

Ultime notizie, paura per un possibile lockdown

contagio e le parole di vari esperti che prefigurano 4 miliardi di euro e conseguenze su tutto l’indotto che è ripartito con molta difficoltà dopo il primo lockdown. Riguardo a queste ipotesi di chiusura sono arrivate le parole tranquillizzanti del viceministro della Salute Sileri, che ha detto di non vedere un possibile stop nel periodo delle feste. Le notizie sul diffondersi dele le parole di vari esperti che prefigurano un possibile nuovo lockdown nel periodo natalizio allarmano l’imprenditoria italiana del mondo della ristorazione e delle vacanze. In alcuni ambienti si è stimato che una nuova chiusura porterebbe ad un mancato introito per le aziende pari adi euro e conseguenze su tutto l’indotto che è ripartito con molta difficoltà dopo il primo lockdown. Riguardo a queste ipotesi di chiusura sono arrivate le paroledel viceministro della Salute, che ha detto di non vedere un possibile stop nel periodo delle feste.

Ultime notizie, scuole e università chiuse in Campania

Con una ordinanza regionale, il governatore De Luca ha chiuso le scuole ed i corsi universitari della sua regione fino al prossimo 30 ottobre ristabilendo la didattica a distanza sino a quella data. L’ordinanza, che è permessa dall’ultimo dpcm, ha comunque suscitato la reazione negativa della ministra Azzolina che l’ha definita “sbagliata“. Emesso anche il divieto di organizzazione di feste in casa con la partecipazione di non conviventi. Per quanto riguarda i ristoranti sarà vietata la vendita dei cibi da asporto dopo le 21,00. Le limitazioni entrano in vigore da domani 16 ottobre.

Ultime notizie, la morte di Jole Santelli

La 51enne governatrice della Calabria, Jole Santelli, è morta nella nottata tra mercoledì e giovedì. Eletta a capo della regione Calabria nello scorso mese di febbraio, la Santelli era una esponente di Forza Italia ed è stata ricordata nella giornata di oggi da tutte le istituzioni e dal mondo politico, con il leader del suo partito, Silvio Berlusconi, che l’ha definita una strenua combattente ed una buona amica. Per il periodo di “interregno” che durerà per i prossimi 2 mesi sino alle nuove elezioni, sarà reggente Antonino Spirli, esponente della Lega. A causa del suo decesso è stato annullato il previsto incontro “stato – regioni”.

Ultime notizie, la situazione nel mondo

Anche nel resto del mondo continuano ad aumentare i contagi e si preparano restrizioni. La Gran Bretagna, dove oggi il numero di nuovi contagi ha superato quota 19mila, ha deciso di imporre la quarantena a chi arriva dall’Italia, oltre a proibire le riunioni anche in casa con parenti ed amici. Le misure restrittive hanno fatto salire la tensione in Francia, mentre anche la Germania ha superato il numero dei 6mila casi giornalieri ed il governo prepara nuove misure per il contenimento del contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA