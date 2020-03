ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, positivo il primo deputato (11 marzo)

Continua a preoccupare il focolaio del coronavirus in Italia, soprattutto in Lombardia. In tutto il paese sono arrivati ad essere 10.000 i positivi, con il primo parlamentare ad essere risultato positivo al covid-19. Si tratta del deputato del gruppo Misto Claudio Pedrazzini, come è stato comunicato dall’ANSA. Pedrazzini, deputato originario Lodi, ad oggi risulta essere il primo parlamentare positivo al Coronavirus. I deputati che occupano gli scranni vicini a quelli di Pedrazzini sono stati già informati e potrebbero ora essere messi in isolamento come da prassi. “Sto bene, ho solo qualche linea di febbre”, sono state le prime dichiarazioni di Pedrazzini che ha comunque rassicurato sulle sue condizioni.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, CHIUSURA TOTALE PER LA LOMBARDIA?

Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati dall’inizio dell’epidemia, comprese le persone decedute e quelle ufficialmente guarite, ha superato i diecimila: 10.149 il numero preciso. Il dato è stato fornito come ogni giorno alle ore 18 di martedì dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa svoltasi presso la Protezione Civile. L’Italia resta seconda al mondo per decessi da coronavirus, 631, e il presidente della regione Lombardia, Fontana, ha proposto un isolamento di 15 giorni di tutto il territorio regionale per sferrare l’attacco definitivo alla diffusione del virus, lasciando aperti solamente i negozi alimentari e le farmacie.

ULTIME NOTIZIE GLI USA TEMONO ESPLOSIONE EPIDEMIA

Crescono i numeri dell’epidemia di coronavirus anche negli Stati Uniti. Sono oltre 950 i casi di coronavirus finora accertati secondo quanto comunicato da Washington, con il numero delle vittime salito a 29. E’ quanto emerge dagli ultimi dati comunicati dalle autorità sanitarie federali e locali dei 50 Stati, con la paura dell’esplosione dell’epidemia che comincia a farsi largo anche oltreoceano. Questo nonostante le dichiarazioni rassicuranti del presidente Donald Trump, che ha recentemente di nuovo minimizzato il pericolo in un tweet: “L’anno scorso 37.000 americani sono morti per l’influenza comune. In media, tra i 27.000 e i 70.00 all’anno. Niente è chiuso, la vita e l’economia vanno avanti. In questo momento ci sono 546 casi confermati di Coronavirus con 22 morti. Pensateci!”

ULTIME NOTIZIE ATALANTA AI QUARTI DI CHAMPIONS

L’Atalanta è nella storia e Josip Ilicic con lei. La formazione bergamasca ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale di Champions League battendo 3-4 in trasferta all’Estadio Mestalla il Valencia, dopo il successo 4-1 dell’andata. Il fantasista sloveno è stato l’autore di tutti i gol atalantini, i primi due su calcio di rigore. Il tecnico Gasperini ha rivolto un pensiero alla città di Bergamo, una delle più colpite in Italia dall’emergenza coronavirus: “Siamo molto felici di quello che abbiamo rappresentato per un territorio che soffre così tanto. Ci sono arrivati tanti messaggi anche dalla direttrice dell’ospedale di Bergamo. C’è tanta gente che è a casa e non può festeggiare. A loro voglio dire che avremo tempo, festeggeremo magari a giugno. A fine campionato faremo un festone per tutto e anche per questo pericolo che sconfiggeremo“.



