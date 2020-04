Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus primo caso in Yemen (11 aprile)

Primo caso di contagio da SARS-CoV-2 in Yemen. Lo riferisce l’autorità sanitaria locale. Nella scorsa settimana il governo aveva lanciato l’allarme della diffusione del Coronavirus in un paese già compromesso per gli ultimi cinque anni di guerra. Secondo l’Onu il Paese passerà “il peggior disastro umanitario del pianeta”. Le autorità governative stanno pensando di isolare subito il Paese per contenere l’epidemia. La persona contagiata è stata immediatamente trasferita in ospedale per le necessarie cure sanitarie. La Coalizione araba ha annunciato oggi la cessazione momentanea dei combattimenti contro l’insurrezione Huthi per due settimane. La richiesta di sospendere la guerra era stata avanzata nei giorni scorsi da un rappresentante Onu per contrastare la diffusione del virus.

A New York si registrano oltre 160 mila casi di contagio da coronavirus, con un aumento di oltre 10 mila casi nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato la Johns Hopkins University. In America nelle ultime 24 ore il numero dei decessi per Covid 19 è salito a 1783, toccando la soglia di oltre 16 mila vittime in totale. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins l’America ha più di un quarto dei casi registrati formalmente nel mondo. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti si è dimostrato ottimista: “Se tutto va come speriamo riapriremo il Paese molto, molto, molto presto, lo spero”.

Ultime notizie, 17mila persone fermate a Milano

Le forze dell’ordine di Milano hanno fermato 17 mila persone durante l’attività di monitoraggio. La Prefettura ha comunicato che in un solo giorno sono state elevate 579 sanzioni. Inoltre sono stati ispezionati 4342 esercizi commerciali ed emesse 8 sanzioni per non aver rispettato la chiusura dei negozi imposta da governo. Nel rispetto delle misure di contenimento i controlli da parte della polizia locale verranno rafforzati per le festività pasquali.

Ultime notizie, 52 casi nella casa di riposo di San Giorgio di Cavallermaggiore

Nella casa di risposo San Giorgio di Cavallermaggiore sono stati registrati, tra visitatori e personale, 52 casi positivi. Lo riferisce il sindaco Davide Sannazzaro. I visitatori contagiati sono 34, mentre il personale 18, di cui 5 in condizioni gravi, precisa il presidente della struttura Giuseppe Lamberto. L’intesa struttura è stata sottoposta ad isolamento. A Torino sono aumentati i controlli delle forze dell’ordine per far rispettare le prescrizioni. Solo nella giornata di oggi sono state elevate 52 multe sulle attività commerciali. La sindaca Chiara Appendino ha anticipato l’aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine fino al 13 aprile.

Ultime notizie, piano sicurezza dalla Questura di Roma

E’ scattato il piano sicurezza predisposto dalla Questura a Roma per le imminenti feste di Pasqua. I posti di blocco si concentreranno sul Grande raccordo anulare e nelle zone di periferia della capitale. Rafforzate anche le vigilanze intorno all’area del Vaticano, alle ville, ai parchi della città e nelle zone dei laghi e sul litorale per verificare che le misure di sicurezza e di contenimento vengono rispettate.



