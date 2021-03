ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, risale l’indice di contagio (11 marzo)

Nuovi rimbalzi di dati nel bollettino dell’epidemia di coronavirus. Mentre i nuovi casi di contagio sono 22.409 su 361.040 tamponi, con l’indice di contagio che risale al 6,2%, con un aumento dello 0,5%, scende il numero dei decessi con 332 vittime, in diminuzione rispetto ai 376 morti del giorno precedente. Preoccupa notevolmente l’aumento incessante dei nuovi ricoveri in terapia intensiva, + 71 unità, e nei reparti ordinari, dove l’aumento è stato di 489 unità. Con questi numeri i totali dei ricoverati sono rispettivamente 8.872 e 22.882. La regione Lombardia continua ad essere la più colpita con un incremento di 4.442 casi, ed anche la Campania ha superato quota 3mila, anche se solo di 34 unità. Due le regioni sopra quota 2mila, l’Emilia Romagna ed il Piemonte ed anche il Lazio ha avuto 1,654 nuovi casi. Aumenta leggermente il numero dei pazienti guariti, 13.752. . Mentre i nuovi casi di contagio sono 22.409 su 361.040 tamponi, con l’indice di contagio che risale al 6,2%, con un aumento dello 0,5%, scende il numero dei decessi con 332 vittime, in diminuzione rispetto ai 376 morti del giorno precedente. Preoccupa notevolmente l’aumento incessante dei nuovi ricoveri in terapia intensiva, + 71 unità, e nei reparti ordinari, dove l’aumento è stato di 489 unità. Con questi numeri i totali dei ricoverati sono rispettivamente 8.872 e 22.882. La regione Lombardia continua ad essere la più colpita con un incremento di 4.442 casi, ed anche la Campania ha superato quota 3mila, anche se solo di 34 unità. Due le regioni sopra quota 2mila, l’Emilia Romagna ed il Piemonte ed anche il Lazio ha avuto 1,654 nuovi casi. Aumenta leggermente il numero dei pazienti guariti, 13.752.

Ultime notizie, la campagna vaccinale

La campagna di somministrazione dei vaccini procede in tutte le regioni italiane. In Sicilia e nel Lazio inizierà da oggi la somministrazione alle persone over 70, con le prenotazioni che potranno essere fatte sull’apposito portale. Seguiranno altre regioni, secondo gli arrivi dei vaccini, che scontano anche le difficoltà dovute alla farraginosità delle procedure. In altri casi, come in Toscana, le persone che volevano effettuare le prenotazioni si sono trovate di fronte a dei problemi causati proprio dalla piattaforma online che si è subito sovraccarica dopo l’apertura. Intanto l’Unione Europea ha annunciato che da Pfizer arriveranno altre 4 milioni di dosi, 532mila delle quali sono destinate al nostro Paese. Da parte del Ministero dell’Interno è stato lanciato un allarme in quanto di teme che le organizzazioni mafiose riescano ad inserirsi nella catena di distribuzione dei vaccini.

Ultime notizie, le nuove misure anti covid

La decisione riguardo alle nuove norme anti covid è stata rimandata al prossimo venerdì, quando i dati saranno più precisi. Nella mattinata si era svolta una riunione durante la quale si erano palesate posizioni contrapposte tra i ministri riguardo all’applicazione di misure più rigorose. Le possibili alternative erano una stretta come nelle scorse vacanze natalizie con tutte le località blindate nei fine settimana ed una zona rossa generale per 3 settimane. Nel pomeriggio si è svolta la riunione del Cts che è stata presieduta dal Premier Draghi, al termine della quale la decisione è stata rinviata. Intanto a Bari è stato deciso che da oggi ci sarà una stretta con la chiusura dei negozi anticipata alle 19.00,m mentre dopo le 18.00 non sarà più consentito il servizio da asporto ai bar.

Ultime notizie, presentata la nuova Ferrari

La SF 21, la vettura con la quale la scuderia di Maranello disputerà la stagione 2021 del mondiale di Formula 1 è stata presenta con un evento in streaming nel quale è saltata subito all’occhio la livrea che nella parte posteriore passa dal rosso all’amaranto per ricordare la prima vettura da corsa della scuderia, la 125 S. nel corso della presentazione ha parlato anche il presidente John Elkann, il quale ha confermato il grande impegno di tutti per una annata che onori il nome di Enzo Ferrari, senza per questo dimenticare gli insegnamenti ricevuti nel 2020. Binotto ha invece ricordato che la power unit della monoposto che sarà guidata in pista da Charles Leclerc e Carlos Sainz è del tutto nuova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA