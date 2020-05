Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus, Russia: “Abbiamo fermato il contagio”

Pubblicità

Sta decisamente migliorando la situazione coronavirus in Russia, ed è stato il premier Mikhail Mishustin, parlando in occasione di una riunione online del presidio del Consiglio di coordinamento covid, ad annunciarlo: “La situazione del coronavirus nel nostro Paese – le sue parole riportate dall’agenzia Ansa – rimane complicata, ma possiamo dire di essere riusciti a fermare la crescita di nuovi casi. Serve cautela – ha aggiunto – ma vediamo una dinamica positiva”. Per la prima volta dal primo maggio sono stati registrati meno di novemila nuovi casi in 24 ore, per un totale di positivi che ha toccato quota 290.678, secondo paese più infetto al mondo dietro ai soli Stati Uniti. Le vittime da quando è scoppiata l’emergenza sono invece salite a 2.722, con un surplus di 91 rispetto alla precedente rilevazione. A fronte di questi numeri positivi, 27 regioni della Russia si stanno preparando ad allentare le misure di lockdown. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, rialzo Piazza affari

Nel giorno della quasi totale riapertura le Borse fanno registrare un forte rialzo, complice anche la speranza di poter avere il vaccino. Piazza Affari ha chiuso con un rialzo del 3,26% e contemporaneamente c’è stato un calo dello spread fino a quota 215. Lunedì 18 era anche il giorno in cui sono stati immessi sul mercato il Btp Italia anti-Covid, che ha avuto una partenza positiva con oltre 4 miliardi di euro di prenotazioni per gli strumenti legati all’inflazione. Nello stesso tempo si è registrata la risalita del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Molto bene anche l’andamento delle altre Borse in Europa ed anche negli USA.

Ultime notizie, Coronavirus: dati incoraggianti

I numeri diramati dalla protezione civile, in concomitanza con l’inizio “a pieno regime” della fase 2, fanno ben sperare. Il numero dei decessi si è fermato a quota 99 e i nuovi contagi registrati sono stati sotto quota 550. Scende anche l’incidenza dei nuovi contagi rispetto ai tamponi effettuati ed in alcune regioni non sono stati registrati decessi, Per avere un numero di vittime inferiore a 100 è necessario tornare al 2 marzo, quando furono 97. In 10 regioni sono stati registrati meno di 10 contagi e la stessa soglia è valida per 16 delle 20 regioni italiane. Il maggior numero di contagiati resta quello della Lombardia, anche se scende in percentuale sul numero totale italiano a meno del 40%.

Ultime notizie, assemblea generale OMS è polemica

L’assemblea generale dell’OMS si è aperta quest’oggi e sono scattate immediatamente le polemiche. Nel discorso di apertura il segretario generale dell’ONU ha parlato del Covid 19 sottolineando come il virus debba essere affrontato unitariamente da parte di tutti i Paesi e che l’inosservanza delle regole è stata una delle cause dei contagi. Accuse verso la Cina, soprattutto per le mancate informazioni quando è scoppiata l’epidemia a Wuhan, ma il leader cinese Xi Jinping ha detto che il suo Paese ha agito contro il virus con trasparenza e rapidità.

Ultime notizie, accordo tra Francia e Germania

Un accordo tra Francia e Germania propone la creazione di un fondo del valore di 500 miliardi di Euro per sostenere le economie dei paesi più colpiti dalla pandemia. Si tratta di una cifra da inserire nel prossimo bilancio “quadriennale” della UE che potrà essere finanziato anche con l’emissione di titoli. Si tratta di sovvenzioni e non di prestiti, e l’importo che è stato indicato da Macron e dalla Merkel è la metà di quanto “auspicato” dalla Commissione Europea, e un quarto di quanto richiesto dal Parlamento Europeo.

Ultime notizie, riaprono i negozi in Italia

Prima giornata della ripartenza con negozi in tutta Italia che hanno rialzato le saracinesche anche se in alcuni casi ci sono dei ritardi. L’economia dovrebbe avere un rilancio dopo che nel mese scorso si è registrato un calo notevole, superiore al 40%. Insieme ai negozi hanno aperto anche le attività di ristorazione ed i bar.

Ultime notizie, è morto Michel Piccoli

Uno dei più grandi attori del cinema europeo, il francese Michel Piccoli, è morto oggi a 94 anni. Piccoli aveva lavorato con molti grandi registi ed aveva ottenuto numerosi premi tra i quali anche il “David di Donatello” per la sua interpretazione nel film intitolato “Habemus Papam”, diretto dal regista italiano Nanni Moretti.



