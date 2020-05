ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: situazione critica negli Usa (11 maggio)

Pubblicità

Le autorità sanitarie nazionali degli Usa hanno registrato nella giornata di oltre 25mila nuovi casi di Covid 19, un dato che porta il totale delle persone infette a oltre la soglia di 1,3 milioni, mentre i morti sono saliti a 78.794, di cui oltre 1500 nelle ultime 24 ore. Trump durante un’intervista a Fox News ha manifestato la propria preoccupazione per il tasso di disoccupazione in salita. Ad oggi negli Stati Uniti si conta il 15% di carenza d’impiego. L’America nel mese di aprile ha registrato il tasso di disoccupazione più alto dall’inizio dell’anno. Il numero dei disoccupati si è triplicato nel mese di marzo, secondo quanto riferiscono gli analisti. Si ipotizza che a fine mese il tasso di disoccupazione possa salire fino al 17%.

Ultime notizie, Ginevra e gli alimenti gratuiti

Più di mille persone si erano recate presso lo stadio di hockey Vernets, a Ginevra, per ricevere porzioni alimentari gratuite. Le persone povere si erano messe in coda dalle 5 del mattino. Lo ha riferito l’associazione Caravane de Solidarite, organizzatrice dell’evento. Gli organizzatori hanno constatato un aumento degli indigenti nell’ultima settimana. Lo ha comunicato il capo della Caravane de Solidarite. Dall’inizio della diffusione del coronavirus, è la sesta distribuzione di alimenti gratuito. Per l’Ufficio di statistica svizzero circa il 9% della popolazione vive in condizioni precarie. Intanto in Svizzera si è registrato oltre più di 1.800 vittime in 24 ore. Il governo ha aumentato le misure di contenimento per paralizzare la diffusione del virus, che dall’inizio dell’epidemia ha provocato oltre 30 mila contagi.

Ultime notizie, Coronavirus: bar e ristoranti iva al 12% in Germania

L’iva per i ristoranti e bar è stata ridotta del 12% in Germania. Il governo tedesco è intervenuto per aiutare i settori più colpiti dalla pandemia. Durante la diffusione del coronavirus molte attività commerciali sono state costrette a chiudere per diversi mesi. Anche se la fase 2 è iniziata da qualche settimana, molti esercizi commerciali stanno pagando un prezzo del fermo molto alto. Coloro che si recheranno nei ristoranti e bar pagheranno un importo inferiore rispetto a febbraio. Il governo con la riduzione dell’iva vuole permettere a molti esercizi commerciali di tornare alla normalità, evitando i licenziamenti. Il progetto di legge sull’assistenza tributaria è stato approvato il 6 maggio dal Consiglio dei ministri. La norma sarà valida fino al 31 giugno 2021.

Ultime notizie, Coronavirus: manifestazione partita iva a Udine

Si è svolta a Udine in piazza 1° maggio una pacifica manifestazione delle partite iva per chiedere al Governo di riavviare le attività commerciali. Fra i promotori di questa iniziativa c’erano il senatore Ferruccio Saro e il consigliere regionale Beppino Zoppolato. I due rappresentati hanno manifestato una forte preoccupazione per i commercianti di Udine per il rischio imminente che molte attività non possano più riaprire a causa dell’inefficienza del governo. Il presidente Fedriga ha comunicato alla stampa il proprio disappunto contro l’indifferenza dell’autorità governativa.



