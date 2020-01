ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Coronavirus, smentito caso a Napoli (30 gennaio)

Salgono a 132 le persone decedute a causa del coronavirus in Cina. I casi confermati di persone infette sono 5974. Con l’ultimo aggiornamento, arrivato in mattinata, il contagio del nuovo virus ha già superato in pochi mesi la diffusione della Sars. La compagnia aerea British Airways ha sospeso tutti i voli per la Cina a causa dell’epidemia. Alle prime ore del mattino da Wuhan sono stati fatti evacuare tutti gli stranieri americani e giapponesi. Ogni persona evacuata è stata sottoposta a quarantena. Sono stati smentiti due nuovi contagi a Napoli e negli Emirati Arabi. A Napoli un ragazzo di 28 anni di origine cinese è degente presso l’ospedale Cotugno con febbre alta, problemi respiratori e dissenteria, ma le analisi hanno accertato una semplice polmonite. Il turista cinese, proveniente da Hubei, era rientrato in Italia da pochi giorni. In mattinata tutti i direttori generali delle Asl si sono riuniti a Palazzo Santa Lucia per fare un quadro della situazione. Dall’incontro è emerso la “necessità di invitare i concittadini ad evitare allarmismi e ad attenersi alle sole informazioni che saranno fornite dal livello regionale con continuità, per evitare la diffusione di notizie prive di fondamento”. Il Ministero della Sanità ha invitato tutti i cittadini a sottoporsi alle vaccinazioni antinfluenzali per evitare immotivati allarmi nei vari ospedali di tutta Italia.

ULTIME NOTIZIE, TOYOTA SOSPENDE LA PRODUZIONE IN CINA

La Toyota ha sospeso la produzione in Cina sino al 9 febbraio per paura del contagio del coronavirus. Maki Niimi, rappresentante della casa automobilista, in una nota ha precisato che ogni stabilimento di produzione presente sul territorio cinese verrà chiuso a causa dell’aumento dei casi di infezione del coronavirus. Prima di ogni cosa la salute, conclude Miimi in un intervista alla stampa. La data stabilita è il 29 febbraio. Dal 9 febbraio la casa automobilistica Toyota monitorerà la situazione e nuove decisioni verranno adottate anche in base a quanto dirà l’Ufficio sanità del luogo. Anche altre marche attive in Cina stanno seguendo le decisioni della casa Toyota.

ULTIME NOTIZIE, TENTATO ASSALTO AD UN PORTAVALORI ALL’ALTEZZA DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Intorno alle 23 di ieri un portavalori, sulla autostrada A1, all’altezza all’altezza di San Zenone al Lambro, è stato assaltato. Prima di speronare il mezzo blindato i rapinatori avevano creato delle barriere di fuoco con delle autovetture. L’assalto è andato fallito. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte del conducente il portavalori gli assalitori erano in 10 a bordo delle sei auto. Le auto dei rapinatori sono state abbandonate in una campagna ed incendiate. Il furgone blindato è riuscito a trovare rifugio in un’area di sevizio. Dopo il tentativo di assalto l’autostrada A1 è stata chiusa da entrambi le parti per motivi di sicurezza. Non ci sono stati feriti né morti. Le forze di sicurezza stanno esaminando le immagini delle telecamere per tentare di individuare i responsabili dell’agguato.



